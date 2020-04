Det siste døgnet melder russiske myndigheter om 1667 nye koronasmittede. Det er litt færre enn døgnet før, men likevel en klar økning i forhold til dagene før.

I Russland er det nå mer enn 13.000 bekreftet smittede. 106 er døde.

Er tallene til å stole på?

De offisielle russiske tallene er betydelig lavere enn i mange andre land. Russland har tross alt en befolkning på 144 millioner.

KONTROLLERTE: President Vladimir Putin besøkte for et par uker siden et infeksjonssykehus i Moskva. Nå har han trukket seg mer tilbake. Foto: Alexei Druzhinin / Alexei Druzhinin

Russiske eksperter diskuterer nå om spredningen av smitten bremset opp fordi grensa til Kina ble stengt allerede i slutten av januar.

Det blir også stilt spørsmål ved om en del av testingen har gitt feilaktige negative svar.

En annen mulighet er at en del pasienter har fått oppgitt lungebetennelse som dødsårsak, mens det skulle vært korona.

Videre er det grunn til å understreke at Russland er et enormt stort land i utstrekning, og at det kan være snakk om et etterslep i registreringen av sykdomstilfeller.

En ny fase i pandemien

I løpet av den siste uka har antallet virussmittede på sykehus i Moskva blitt doblet til 6500.

ØKT KONTROLL: Hittil har folk i den russiske hovedstaden blant annet hatt lov til å gå til nærmeste apotek. Det er uklart om også dette blir strengere. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Pågangen av pasienter er nå så stor at helsevesenet arbeider på grensa av det som er mulig, sier viseordfører Anastasia Rakova til russisk statlig fjernsyn.

Til nyhetsbyrået Agenstvo Moskva påpeker hun at det nå gjøres klart inntil 10.000 sengeplasser til virussmittede i den russiske hovedstaden.

Ordfører Sergej Sobjanin understreker at pandemien er langt unna å ha nådd toppen.

I ukevis formidlet russiske statlige medier den offisielle versjonen at myndighetene i det store og hele hadde situasjonen under kontroll.

Nå er tonen en helt annen, alvoret og dramatikken i situasjonen blir nå understreket kraftig.

Dessuten er det registrert smitte i nesten alle Russlands regioner, selv om det er hovedstaden som helt klart er hardest rammet.

Tillatelse for å forlate hjemmet

Myndighetene i den russiske hovedstaden kommer i løpet av noen dager til å innføre en ordning med spesielle tillatelser til dem som beveger seg rundt i Moskva.

STRENGERE: I løpet av noen dager må innbyggerne i Moskva ha spesielle tillatelser for å bevege seg utendørs. Foto: Musa Sadulayev / AP

Hittil har reglene vært slik at folk kan gå tur med hunden inntil 100 meter fra sin bolig. De kan også dra til nærmeste matbutikk, apotek, sykehus eller kjøpesenter.

FOLK KJØRER: Det er fortsatt en del trafikk på den indre ringveien i Moskva. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Men en del moskovitter har ikke tatt reglene så høytidelig.

– Dessverre ser vi at ikke alle følger begrensningene vi har kommet med, sier ordfører Sobjanin, og påpeker at myndighetene blir tvunget til å innføre et system med tillatelser.

Da blir det enklere for politiet å avgjøre om en person har lov til å være ute eller ikke.

Presidenten mindre synlig

Den russiske presidenten Vladimir Putin er vanligvis svært synlig i russiske medier, spesielt når det skjer noe dramatisk.

KRISETID: President Vladimir Putin styrer nå landet via pc og videokamera fra sin residens i utkanten av Moskva. Foto: ALEXEY DRUZHININ

Men nå er han ikke så synlig som han pleier å være.

Putin har trukket seg tilbake til en residens i utkanten av Moskva der han holder teknologisk kontakt med sine medarbeidere.

Statsminister Mikhail Misjustin og ordfører Sergej Sobjanin i Moskva har fått en framtredende rolle når det gjelder å håndtere viruskrisen.