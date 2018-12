Skepsisen mot innvandrere minker fortsatt i Norge

Statistisk sentralbyrås (SSB) årlige undersøkelse om holdninger til innvandring og innvandrere ble lagt fram i dag.

Årets tall viser at nordmenns holdninger til innvandrere i nærmiljøet holder seg stabile.

Siden 2002 har i snitt ni av ti av de spurte svart at de ikke ville opplevd det som ubehagelig om de hadde fått en ny nabo som var innvandrer, eller om de hadde en hjemmehjelp med innvandrerbakgrunn.

Forutsetningen er at vedkommende behersker norsk.

På spørsmål om det er ubehagelig med en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter, har endringen vært langt større.

Mens kun 53 prosent svarte benektende på dette i 2002, mener nå 79 prosent at de ikke ville hatt noen problemer med det.

Mer kontakt enn tidligere

Undersøkelsen viser også at nordmenn i større grad enn tidligere har kontakt med innvandrere på ulike arenaer.

66 prosent oppgir at de omgås innvandrere i jobbsammenheng, mens 61 prosent har kontakt blant venner og kjente.

Disse tallene har økt betydelig siden 2016, da 48 prosent oppga at de hadde jobbrelatert kontakt, mens kun 37 prosent hadde kontakt med innvandrere blant venner og kjente.

– Vi ser også en utvikling i retning av mer positive holdninger til innvandrere i arbeidslivet. Ni av ti er enige i påstanden om innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn, sier seniorrådgiver Frøydis Strøm i SSB.

– Glad lesing

ALLE KAN BIDRA: Nordmenn er ikke rasister, og har brettet opp ermene for å integrere sine nye landsmenn, mener Dana Manouchehri i organisasjonen LIM. Foto: Privat

Generalsekretær Dana Manouchehri i organisasjonen LIM (Likestilling, inkludering og mangfold) sier undersøkelsen er glad lesing.

– Dette bekrefter det vi alltid har sagt: At nordmenn ikke er rasister. Den viser at hverdagsintegreringen går lettere, sier Manouchehri til NRK.

Hun tror mange har kjent på et samfunnsansvar om å inkludere og integrere nykommerne i nærmiljøet.

– Mediefokuset på utfordringene med integreringen har kanskje ført til folk har brettet opp ermene og innsett at alle kan bidra og være en god nabo. Og jo flere man møter, jo flere forutinntatte meninger faller i grus. Frykten for terror forsvinner litt når man møter en snill innvandrer, tror Manouchehri.

Sju av ti mener innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.

Tre av ti føler utrygghet

For temaene kriminalitet og misbruk av velferdsordninger, har skepsisen holdt seg stabil de senere årene.

Rundt tre av ti svarer at de mener innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet. Én av fire mener innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger.

– Det må man ta på alvor og imøtekomme. Vi må erkjenne at det er et problem at en del innvandrere misbruker Nav-systemet eller begår kriminelle handlinger. Samtidig tror jeg mange av disse som svarer dette gjør det følelsesbasert, og ikke kunnskapsbasert. Derfor er det viktig at også disse menneskene eksponeres for snille innvandrere, sier LIM-lederen.