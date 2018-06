– Mitt råd til andre innvandrere er å fokusere på å lære språket. Du kan heller ikke sitte hjemme og lære norsk, men må prate med nordmenn. Det er viktig, sier Ibrahim Dabaa fra Syria.

Sammen med foreldrene og de tre brødrene bor han i Kristiansand og driver en syrisk pop-up restaurant på Grønt Senter.

I dag møtte familien kunnskaps – og integreringsminister Jan Tore Sanner. Han var i Kristiansand for å presentere regjeringens nye integreringsstrategi.

– Vi ser at det er for mange med innvandrerbakgrunn som ikke er gode nok i norsk. Da er det vanskelig å få jobb. Derfor vil vi nå stramme inn integreringspolitikken, sier Sanner.

Kunnskaps – og integreringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag regjeringspartienes nye integreringspolitikk. Han møtte også familien Dabaa fra Syria. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Reduserer sosialstønaden

Nå skal norskundervisningen starte allerede i mottakene. Kommunene får også krav om å sørge for at flyktninger lærer seg norsk. I dag har de rett til et visst antall timer for å lære seg språket. Timekravet går man nå vekk fra. I stedet skal det fokuseres på språknivået.

– Innvandrere som lever på sosialstønad og ikke får jobb fordi de ikke kan norsk, må enten tilbake i norskundervisning eller få redusert sosialstøtte, sier Jan Tore Sanner.

Han fastslår at det i dag er for stor forskjell mellom hvor bra integreringen fungerer i kommunene.

– I noen kommuner kommer 8 av 10 videre i jobb og utdanning og i andre kun 3 av 10. Vi kan ikke leve med disse store forskjellene, sier Sanner som siden påske har besøkt over 20 kommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Vil ikke være på Nav

Ibrahim Dabaa er klar på at han ikke akter å leve på Nav resten av livet.

– Jeg vil klare meg alene og trenger ikke at Nav hjelper meg. Drømmen er å starte familierestaurant, sier han og smiler.

Familien er allerede godt i gang. Innen noen måneder håper de å ha spart opp nok penger til å åpne restauranten. Ibrahim vil også hjelpe andre flyktninger slik han selv har fått hjelp.

Det likte integreringsministeren å høre:

– Jeg synes det du sier er flott. Det er fint at du har en drøm om at også andre skal få seg en jobb og komme i gang, skrøt Jan Tore Sanner.