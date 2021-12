Skatterevisjonen: Politikere har rett på skattefri pendlerbolig

Advokatfirmaet som har sett på pendlerboligsaken konkluderer med at politikere med adresse på «gutterommet» har rett på skattefri pendlerbolig.

Stortinget har behandlet dette riktig skattemessig, og Skatteetatens tolkning er feil, mener advokatene.

Det kom fram i revisjonsrapporten som ble publisert i dag. Den tar for seg alle de skattemessige sidene ved ordningene for de folkevalgte.

Ikke enig med Skatteetaten

Dermed går rapporten imot det skattemyndighetene slo fast i høst.

Skatteetaten var da tydelig på at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av fordelen av å ha gratis pendlerbolig. Merkostnader knyttet til bolig, er avgjørende for skattefri pendlerleilighet, hevdet etaten i et brev til statsministeren.

Advokatene tviler imidlertid på at skattemyndighetenes standpunkt rundt merkostnader er korrekt.

– Det er vanskelig å se hvorfor boligkostnadene på hjemstedet er relevante når man skal vurdere om stortingsrepresentanten får dekket noen merkostnader av Stortinget. For en representant som bor gratis hjemme hos sine foreldre, vil enhver kostnad til losji på arbeidsstedet være en merkostnad, står det i rapporten.

– Vår vurdering er at den forståelse som skattemyndighetene legger til grunn for stortingsrepresentanter som pendler fra foreldrehjem eller som delvis leier ut sin bolig på hjemstedet, mangler klar lovhjemmel.

NRK har vært i kontakt med Skatteetaten for en kommentar til skatterevisjonens rapport:

– Skatteetaten har blitt kjent med rapporten fra Grette nå. Vi er i gang med å lese den og må komme tilbake med våre kommentarer senere, sier medierådgiver Erlend Fossbakken til NRK.

Skatteadvokat tror Ropstad slipper tilleggsskatt Les også:

Behandlet riktig

Det er advokatfirmaet Grette som fikk i oppdrag fra Stortingets administrasjon å gjennomgå skattemessige forhold knyttet til ordningene for de folkevalgte.

– Etter vår gjennomgang så er vårt funn at stortingsrepresentanter som pendler fra såkalt foreldrehjem skal ha skattefri pendlerbolig fra Stortinget, sier daglig leder Jacob S. Bjønness-Jacobsen i Grette til NRK.

«Stortinget har etter vårt syn behandlet dette riktig skattemessig», står det i rapporten fra Grette.

Det samme gjelder stortingsrepresentanter som delvis leier ut sin bolig på hjemstedet. Her påpekes det imidlertid at dette avhenger av en nærmere vurdering av enkeltsaker.

– Kommer det til å ha betydning for Skatteetatens gjennomgang av disse sakene?

– Det vet ikke vi. Vi vet at de har mottatt den i dag, og så får vi se hvordan de håndterer det i fortsettelsen. Det vil stort sett ligge i relasjonen mellom Stortinget og Skatteetaten, sier Bjønness-Jacobsen.

Advokatfirmaet understreker at de har gjort sin vurdering basert på skatteregler som er vedtatt og gjeldende.

Reglenes rimelighet er en annen ting. Stortinget har satt ned et eget pendlerbolig-utvalg som skal se på om reglene for pendlerbolig er slik de bør være.