Flere politikere risikerer tilleggsskatt – Rotevatn krever avklaring

– Jeg håper på en snarlig avklaring, både av hensyn til representantene og av hensyn til tilliten til Stortinget.

Det skriver klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til NRK i en tekstmelding. Han ber om snarlig avklaring på om han må betale tilleggsskatt.

I perioden 2013–2017 var Rotevatn folkeregistrert hos foreldrene på Eid. Samtidig bodde han i pendlerleilighet i Oslo, betalt av Stortinget.

I samsvar med Stortingets praksis betalte ikke Rotevatn skatt av fordelen. Selv om dette var hans eneste bokostnad.

– Stortinget og Skatteetaten har tilsynelatende ulikt syn på hvilke representantordninger som er skattepliktige, skriver Rotevatn.

Det er derfor klimaministeren tok kontakt med Stortinget. Han ønsker en ny vurdering. Og det er flere enn Rotevatn som har bedt om en ny vurdering, opplyser Stortinget til NRK.

– Det kan bekreftes at noen representanter har tatt kontakt. Vi har dialog med disse. Vi har nå en gjennomgang for å rydde opp i saker der det eventuelt foreligger fordelsskatt, skriver Marianne Andreassen, direktør på Stortinget, til NRK.

– Har dette skadet tilliten til Stortinget?

– Det er klart at disse sakene er uheldige. Derfor er det viktig at vi rydder opp i enkeltsakene, og at vi foretar en grundig gjennomgang av regelverket slik presidentskapet har besluttet, skriver Andreassen.

Ordningen med skattefri pendlerleilighet for stortingsrepresentanter sikrer at folkevalgte slipper utgifter til to husholdninger.

Pendlerbolig ble enden for partileder

En av representantene som har tatt kontakt med Stortinget for å få en avklaring på sitt skattespørsmål, er Anette Trettebergstuen.

Stortinget bekrefter at hun er den eneste representanten som har innbetalt skatt av fordelen med fri bolig.

BETALER SKATT: Ingen andre enn Anette Trettebergstuen har betalt skatt for å bo i stortingsleilighet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Aftenposten avslørte nylig at Kjell-Ingolf Ropstad i årene som stortingsrepresentant folkeregistrerte seg på gutterommet hjemme hos foreldrene – og dermed fikk gratis pendlerbolig.

Fredag ble det kjent at han informert Statsministerens kontor (SMK), etter at han rykket opp som statsråd, om at han betaler utgifter til foreldrene i Agder. Det innrømmer Ropstad nå at han ikke har gjort.

Dette er et skattegrep han nå angrer på, og lørdag valgte Ropstad å gå av som statsråd og partileder.

Praksis på Stortinget er at administrasjonen har innrapportert ordninger som er skattepliktige. Deres tolkning av reglene har vært at doble boutgifter ikke er nødvendige for å få skattefri pendlerbolig.

VALGTE Å GÅ AV: Det ble kjent at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gjorde grep for å få lavere skatt. Han oppga utgifter knyttet til det å være folkeregistrert på gutterommet. Foto: Annika Byrde / NTB

På fredag gikk et brev til Statsministerens kontor fra Skatteetaten. Brevet viser at etaten har en annen tolkning. Leieverdien av boligen skulle ha vært plusset på flere politikeres inntekt og blitt beskattet på vanlig måte.

– Samsvarer med sunn fornuft

Den eneste på Stortinget som har betalt skatt for pendlerbolig er som nevnt Anette Trettebergstuen.

– Jeg tok jeg umiddelbart kontakt med Stortinget og redegjorde for at jeg midlertidig kom til å være uten eierskap i bolig, men folkeregistrert i barndomshjemmet. At jeg derfor skulle trekkes i skatt av fordelen av å bo i pendlerbolig. Det skrev Trettebergstuen til NRK uken før valget.

I 2019 solgte Anette Trettebergstuen leiligheten sin på Hamar.

– Jeg mente reglene var rimelig tydelige. Jeg tolket de klart dit hen at jeg skulle skatte når jeg ikke hadde utgifter til bolig på hjemstedet. Dette samsvarer med hva jeg mener er sunn fornuft, rett og slett.

Etter at Trettebergstuen informerte Stortinget, svarte de:

«Vi innberetter fordel av fri bolig hvert år. For din pendlerbolig utgjør denne fordelen kr 130.000. Når representanten har bolig på hjemstedet så skatter de ikke av dette. I forbindelse med perioden som du vil bo permanent i pendlerboligen, så vil du bli beskattet ut fra dette beløpet.»

Senest noen dager før valget skrev Stortinget til NRK at kostnader til annen bolig ikke er en forutsetning for å få skattefri pendlerbolig. Alt tyder på at det var feil tolkning av regelverket. Ifølge Rotevatn har Stortinget kontakt med Skatteetaten for å få endelig avklaring.

– Skatteundragelse mest alvorlig

Henrik Skar, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, understreker at man er personlig ansvarlig for skatt.

RÅD TIL POLITIKERNE: Er du usikker på hva du skal betale i skatt, legg ved vedlegg som redegjør faktiske forhold. Det er rådet fra skattejurist Henrik Skar ved UiB Foto: UiB

– Der man er usikker på skatteforpliktelsen, er et vanlig råd å legge ved vedlegg til skattemeldingen som redegjør grundig for de reelle faktiske forhold. Da gjør man ikke noe straffbart (skatteunndragelse), skriver Skar i en epost til NRK, og legger til:

– Man unngår straff eller tilleggsskatt. Det er muligheten for skatteunndragelse som er det mest problematiske i disse sakene. Det kan foreligge dersom det er gitt uriktig eller ufullstendige opplysninger til myndighetene.

