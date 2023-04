Har sjekket 500 representanter: – En tillitskrise for Stortinget

Riksrevisjonen har undersøkt 500 stortingsrepresentanters bruk av blant annet pendlerboliger, reiseutgifter og etterlønn.

– Riksrevisjonens overordnede vurdering er at Stortingets presidentskap ikke har hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningene har blitt forvaltet på en tilfredsstillende måte, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på en pressekonferanse torsdag.

Han sier at Stortingets administrasjon har forvaltet regelverket, informasjonen og kontrollen på en mangelfull måte.

– Og flere av de tidligere stortingsrepresentantene har ikke vært oppmerksomme på hvilket selvstendig ansvar som ligger i å benytte seg av de økonomiske ordningene, sier han.

– Riksrevisjonen mener at dette er sterkt kritikkverdig, vår mest alvorlige kritikkform, forteller han.

Her er hovedkonklusjonene til Riksrevisjonen:

Alle representantene som har disponert pendlerbolig, har oppfylt vilkårene for tildeling.

En tredel av representantene som har mottatt fratredelsesytelse eller etterlønn, har fått utbetalt for høy ytelse.

Regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn er uklart, og praktiseringen av regelverket har variert.

Stortingets administrasjon har gitt til dels mangelfull, misvisende og feil informasjon og veiledning til representantene om fratredelsesytelse og etterlønn.

Kontrollen som skal sikre at ordningene blir praktisert i tråd med regelverket, er ikke god nok til å forebygge og avdekke feil.

Stortingets presidentskap har ikke sikret en forsvarlig styring og oppfølging av administrative saker på Stortinget

– Tillitskrise

Minst sju representanter har fått 100.000 kroner mer enn de hadde krav på, opplyser Schjøtt-Pedersen.

62 personer er nevnt i rapporten, fordelt på 5 kategorier.

Flere politikere har erkjent å ha mottatt for mye etterlønn eller å ha fått pendlerbolig på feil grunnlag.

– Presidentskapet konstaterer at det har ført til en tillitskrise til Stortinget og mener det er sterkt kritikkverdig, sier han.

Det var 6. januar i fjor at Stortinget ga Riksrevisjonen i oppdrag å iverksette undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger.

Det kom i kjølvannet av medias avsløringer om pendlerboliger og etterlønn for stortingsrepresentanter.

Undersøkelsen omfatter hvordan rundt 500 representanter har brukt en eller flere av disse økonomiske ordningene. I tillegg har de undersøkt hvordan Stortingets presidentskap og administrasjon har forvaltet og kontrollert ordningene og regelverket.

Riksrevisjonen har undersøkt 500 representanter på Stortinget i perioden 2009 til 2021. Du trenger javascript for å se video. Riksrevisjonen har undersøkt 500 representanter på Stortinget i perioden 2009 til 2021.

– Vil sørge for å følge opp funnene

Saken vil nå havne i kontroll- og konstitusjonskomiteen, skriver stortingspresident Masud Gharahkhani i tilsvaret til Riksrevisjonen.

– Presidentskapet ser alvorlig på Riksrevisjonenes funn. Vi vil nå sørge for at disse følges opp. Jeg vil takke Riksrevisjonen for en god og grundig jobb, sier han i en pressemelding.

– Riksrevisjonens rapport viser at vår forvaltning av stortingsrepresentantenes ordninger ikke har vært god nok. Vi vil umiddelbart ta grep for å følge opp de anbefalingene som omhandler forvaltning og kontroll av ordningene, sier Stortingets direktør Kyrre Grimstad ifølge NTB.

– Må bli slutt på frynsegodefesten

Audun Lysbakken, SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen sier at det er avdekket systemfeil og at det må føre til at systemene endres.

Han sier at SV går inn for å avskaffe etterlønnsordningen.

– Stortingsrepresentanter skal ikke ha større ytelser enn de har krav på, og den enkleste måten å sikre dette på er at de folkevalgte så ofte som mulig er underlagt samme regelverk som folk flest. Derfor går SV inn for å avskaffe etterlønnsordningen, sier Lysbakken.

– Jeg forventer at Stortinget umiddelbart rydder opp i dette. Jeg mener det er viktig for å bygge opp igjen tilliten til Stortinget at det ryddes opp en gang for alle og at hver enkelt representant også rydder opp i sine forhold, sier Frps finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi.

Folkevalgte skal ikke rykke fra folk som har valgt oss, sier Seher Aydar, Rødts medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hun sier at Stortinget nå må rydde i eget hus.

– Kritikken viser at vi har hatt en politikerklasse som har tatt for seg av privilegier vanlige folk bare kan drømme om og tatt seg til rette. Nå må det bli slutt på frynsegodefesten, sier Aydar.

Riksrevisjonen har sett på disse ordningene og tidsperiodene: