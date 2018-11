Siv Jensen om KrF: – Må vise at de mener alvor

Mange Frp-medlemmer er rasende etter KrFs såkalte taxfree-finte. Midt i forhandlingene om en ny budsjettavtale sikret KrF flertall på Stortinget for å skrote Frps endring i taxfreekvoten.

Siv Jensen i Politisk kvarter. Foto: NRK

– Denne saken handler ikke om to flasker vin. Den handler om å kjøre to parallelle løp, sier sa Siv Jensen da hun gjestet Politisk kvarter torsdag morgen.

Saken førte til så mye sinne og frustrasjon at 9 av Frps representanter stemte mot å godkjenne budsjettavtalen. Siden 12 stemte for, fikk den likevel flertall i stortingsgruppen.

– Det er en dårlig metode. Jeg skjønner at det er viktig å få gjennomslag for mest mulig av egen politikk. Men når man har tatt et veivalg, forplikter det litt. Da må man vise at man mener alvor. Har man valgt side, må man behandle sine potensielle samarbeidspartnere bedre enn det vi har vært vitne til de siste dagene, sier hun.

– Starter i minus

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde slo fast at begeret er fullt, og anklaget KrF for hykleri og symbolpolitikk.

– Jeg mener en slik atferd ikke inviterer til tillit. Det gjør det vanskeligere å bli enige om et politisk resultat. Jo flere nederlag KrF påfører ett eller flere av regjeringspartiene mens vi sitter og forhandler om en mulig flertallsregjering, betyr det at for hver gang de gjør noe sånt vil de starte i et større minus, sier Jensen.

Samarbeidsklimaet i forhandlingene beskrives som «veldig dårlig» og «tynnslitt» fra Frps side. De krever mer gjennomslag for egen politikk, og Tybring-Gjedde mener KrF allerede har fått gjennom altfor mye.

– Vi skal forhandle med utgangspunkt i KrFs politikk. Vi kan ikke legge bort vår primærpolitikk. Gjør vi det, svikter vi velgerne, svarte KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Vet hvor smertegrensene går

Jensen sier lufta må renses i et lukket rom, og at partiene må diskutere kjøreregler fremover for å utvikle tillit. Hun vil foreløpig ikke stille ultimatum i noen saker.

– Vi har litt å snakke om. De vet utmerket godt hvor våre smertegrenser går, sier hun.

SV-leder Audun Lysbakken sier han frykter en flertallsregjering med «det verste fra to verdener», og viser til det han kaller en usosial økonomisk politikk fra blå side og gjennomslag for smale saker for KrF.

– Det er en underlig høst på mange måter. Nå skal det bygges en borgerlig flertallsregjering i en situasjon hvor statsministerens kyniske maktspill om abortloven har utløst mye raseri, og to partier som ikke klarer å skjule hvor mye de misliker hverandre skal finne sammen, sier han.

Jensen avviser at regjeringen fører en usosial økonomisk politikk, og viser til redusert arbeidsledighet og flere tiltak mot fattigdom.

– Når KrF har tatt det valget, er det sannsynlig at de lykkes med å gå inn i regjering, men det virker ikke som om kamelappetitten er så veldig stor, verken i Frp eller KrF. De får ha lykke til med det. Da kan vi bare love dem en ting, og det er en tøff og tydelig opposisjon og grunnlag for et nytt flertall ved første og beste anledning, sier Lysbakken.

Fredag samles Fremskrittspartiets landsstyre, der også fylkeslederne er med, til et lenge planlagt møte for å snakke om konsekvensene av KrFs veivalg.