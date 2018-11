KrF sørger for taxfree-nederlag for Frp

– Vi er ikke i regjering ennå, og da kjører vi KrF-politikk. Det skulle bare mangle, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad.

Stortinget behandlet tirsdag et representantforslag fra KrF om «en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk».

Der hadde KrF opprinnelig foreslått å be regjeringen «vurdere en reversering» av endringene i taxfreekvoten i 2014, som sier at kundene kan kjøpe opptil seks flasker vin dersom de ikke benytter seg av tobakkskvoten.

Støttet Ap-forslag

I siste liten kom Ap med et forslag om å reversere hele ordningen. Opprinnelig skulle det skje fra 2019, men det gjorde det vanskelig for KrF å støtte. Bollestads nestlederkollega Kjell Ingolf Ropstad sitter nå i innspurten av budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

FORNØYD: Olaug Bollestad i KrF. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

IKKE FORNØYD: Åshild Bruun-Gundersen i Frp. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Så endrer Arbeiderpartiet forslaget sitt til at det skulle gjelde fra 1.1.20. Da kunne KrF være med, sier en strålende fornøyd Bollestad til NRK.

Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) sier Arbeiderpartiets forslag er en oppfølging av partiets alternative statsbudsjett, der de foreslår å reversere Siv Jensens endringer i taxfreekvoten.

På spørsmål om Ap hadde diskutert dette med KrF på forhånd, svarer hun:

– Vi har vært åpne og sagt til dem og de andre partiene hva vi har i vårt alternative budsjett og hva vi skal fremme i salen. Det har aldri vært noen hemmelighet fra vår side. Da KrF signaliserte at de kunne gå med på vedtaket dersom vi endret årstallet, synes vi det var riktig å imøtekomme det.

Siv Jensen reagerer

Da regjeringen endret taxfreekvoten i 2014, presenterte Frp-leder og finansminister Siv Jensen det som en seier for Frp og en gladsak for reisende nordmenn.

Dette er en anledning for folk som reiser på tur, å bytte sigarettkvoten inn i 1,5 liter vin eller øl. Det synes jeg er en hyggelig gest til folk når de er ute på tur. Siv Jensen (Frp) / NRK, 14. mai 2014

Nå har KrF og resten av opposisjonen sørget for at Fremskrittspartiet går på nederlag i denne saken. Det skjer samtidig som KrF gjør seg klare til å møte Frp og resten av regjeringspartiene til forhandlinger om en eventuell ny regjeringsplattform.

FRPS GLADSAK: Reisende som dropper snus eller røyk, kan ta med seg én liter sprit, fire flasker vin og to liter øl. Endringen ble innført da Siv Jensen la fram revidert nasjonalbudsjett i 2014 Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Siv Jensen legger ikke skjul på at hun er misfornøyd med det KrF nå gjør:

– Denne endringen er Frp mot. Jeg mener taxfreekvoten er god som den er i dag. Jeg konstaterer at et flertall på Stortinget er for en annen politikk, men KrF kan ikke forvente at de bare kan kvittere ut saker før eventuelle forhandlinger uten at det vurderes opp mot helheten.

– Hva tror du det gjør med forhandlingsklimaet at dere påfører Fremskrittspartiet nederlag i alkoholpolitikken, Bollestad?

– Vi var mot endringene i taxfreekvoten, som har hatt konsekvenser for Vinmonopolet. Frp har visst hele veien at vi er opptatt av at Vinmonopolet må sikres på en bedre måte. Det vi har vedtatt i dag gir også en mindre kvote på alkohol, og det tror jeg er bra for folk flest, sier KrF-politikeren og fortsetter:

– Vi har vært opptatt av denne saken lenge. Vi hadde også et forslag om å se på taxfreekvoten. Så kom Ap i siste liten med et forslag der de gikk lenger enn de har gjort før, og det er bra for oss.

Helseadvarsler på flaskene

Når det er snakk om alkoholpolitikk betyr «bra for KrF» ofte «dårlig for Frp».

– Det er ingen tvil om at KrF og Frp står langt fra hverandre når det gjelder alkoholpolitikk, sier helsepolitisk talskvinne for Frp, Åshild Bruun-Gundersen, til NRK.

KrF, Sp, og Ap fikk også flertall for at regjeringen må «innføre en merkeordning for alkoholholdig drikk med helseadvarsler om alkoholforbruk under graviditet og i forbindelse med kjøring».

– Både det at de nå har fått flertall for å innføre helseadvarsler på alt av alkoholholdig drikke og reversere de siste endringene i taxfreekvoten, det beklager jeg. Frp støtter på ingen måte de forslagene, fortsetter hun.

Hun mener forslagene kun er symbolpolitikk som ikke vil få noen helsegevinst. Samtidig sier Frp-politikeren at en reversering av taxfreekvoten trolig må gjennom en regjeringsforhandling.

– Selv om forslaget blir vedtatt i dag, vil det være avhengig av en regjeringserklæring på et senere tidspunkt.

– Så det blir omkamp på dette i eventuelle regjeringsforhandlinger?

– Det er naturlig at vi tar diskusjoner om regjeringens politikk i regjeringsforhandlingene. Jeg sitter ikke der. Det får forhandlingsutvalget vurdere, svarer Bruun-Gundersen.

Ropstad visste ikke

NRK vet at KrF-støtten til vedtaket blir mottatt med stor undring også i Høyre.

– Dette kom veldig brått på oss. Det er spesielt at KrF bare går hen å gjør dette mens vi sitter og forhandler om statsbudsjettet og er i gang med sonderinger om regjeringssamarbeid, sier en sentral Høyre-kilde.

Da Ropstad møtte pressen i et forhandlingspause kort tid etter vedtaket, gjorde han det klart at han ikke visste hva som hadde skjedd.

– Jeg har vært i budsjettforhandlinger i hele dag og vet ikke hva som foregår i salen, sa han.

– Hva tror du det gjør med forhandlingsklimaet både her inne og i eventuelle forhandlinger at dere går mot Frp i en sak som er så viktig for dem?

– Vi er fremdeles ikke i regjering, og vi stemmer for de forslagene vi er for i Stortinget. At det er uenighet i noen saker er godt kjent for alle sammen, svarte Ropstad.