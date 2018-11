Hareide etter taxfree-bråket: – Slik skal vi oppføre oss til vi går i regjering

– Vi har lovet velgerne våre og partiet vårt å stå for vår politikk. Vi skal være konstruktive, men vi må jo opptre på en måte som gjør at vi kan se velgerne våre i øynene, sier Hareide til NRK.

Frp har reagert kraftig på at KrF ga flertall for å skrote ordningen med å bytte tobakkskvoten inn i to flasker vin. Men Hareide mener de kan stemme som de vil, selv om de har valgt side og støttet regjeringens statsbudsjett.

– Det ligger ingen, verken formelle eller uformelle, begrensninger for oss, slår han fast.

Kan gi Ap flertall fremover

Hareide ønsket å gå inn i regjering med Ap, men tapte som kjent kampen om KrFs veivalg på det ekstraordinære landsmøtet på Gardermoen i høst.

– Vil dere kunne gi venstresiden flere flertall helt til dere går inn i regjering?

– Selvfølgelig. Vi må stå for vår politikk. Vi må gjøre det vi kan for å få sonderinger og regjeringsforhandlinger i havn, men vi har lovet velgerne våre å stå for vår politikk, sier Hareide, som går av som partileder dersom forhandlingene lykkes.

– Forsøker du å stikke kjepper i hjulene for ditt eget partis prosjekt?

– Nei. Det var Olaug Bollestad, som var uenig med meg i veivalget, som hadde ansvar for taxfree-saken. Vi var uenig om veivalg, men enig om å opptre på denne måten.

Hareide understreker at han neppe vil komme med egne forslag som går mot regjeringens politikk, men at partiet er klar til å støtte forslag fra andre, hvis de er enig i dem.

– Er det flere saker i løypa der dere vurderer å gå mot regjeringen og gi venstresiden flertall?

– Jeg har ikke full oversikt, men det er naturlig at det er slik vi vil oppføre oss. Vi har ikke satt vårt politiske arbeid på vent. Slik opptrådte vi også under diskusjonen om vårt veivalg. Slik vil vi gjøre nå til vi lander regjeringssamarbeidet, sier Hareide.

Ber Frp se seg i speilet

Det var Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) som endret taxfree-forslaget slik at KrF kunne stemme for det. Hun håper på flere flertall med KrF utover høsten.

– Jeg skal ikke forskuttere hva KrF vil stemme, men vi er her for å få gjennomslag for våre saker. Det vil vi alltid jobbe for, så får KrF ta stilling i de enkelte sakene, sier hun til NRK.

Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap). Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

KrF-lederen beskriver partiets oppførsel i taxfree-saken som ryddig og konstruktiv. De han mener har opptrådt uryddig, er Frp.

Bakgrunnen er at han mener regjeringen brøt samarbeidsavtalen da de innførte en ny taxfree-ordning i 2014. Den lot reisende ta med to flasker vin i stedet for tobakkskvoten.

– Når vi opptrer så ryddig, så viser Frp ingen ydmykhet over at de brøt samarbeidsavtalen i 2014. Da var man enig i Nydalen om at alkoholpolitikken skulle ligge fast. Likevel kom regjeringen med denne store liberaliseringen, sier Hareide.

– Det er mer at Frp må finne ut av hvordan de skal opptre. Vi skal opptre konstruktivt og ryddig og skikkelig, også fremover. Men vi har ingen garanti for hvordan andre partier vil oppføre seg, legger han til.