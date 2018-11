Taxfree-vedtak provoserer: Jensen sliter med å stole på KrF

– Det å ri to hester når man har bestemt seg for å sette seg ned ved et bord og diskutere en mulig flertallsregjering, det inviterer faktisk ikke til godt samarbeid, og det inviterer ikke til tillitsbygging, sier Jensen til NRK dagen etter at budsjettavtalen på Stortinget ble dratt i havn.

Men det var det som skjedde utenfor forhandlingsrommet som skapte mest oppmerksomhet. For mens den ene nestlederen i KrF satt i innspurten av budsjettforhandlingene, sørget den andre for at Fremskrittspartiets taxfree-seier fjernes fra 2020.

Ikke tillit

Vedtaket provoserte Frps stortingsgruppe voldsomt, og bidro ifølge NRKs kilder til at hele ni stemte mot å godkjenne budsjettavtalen da den ble behandlet i stortingsgruppen sent tirsdag kveld.

Tolv stemte for, og sørget for flertall. Nå som budsjettavtalen er spikret, skal KrF i samtaler med regjeringen for å se hva de kan få av gjennomslag. Neste steg blir forhandlinger om en mulig flertallsregjering med Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Jensen sier det som skjedde tirsdag gjør de neste stegene mer utfordrende.

– Det første vi må gjøre er å rense luften. Vi må bygge tillit. Det er en forutsetning for at vi kan sette oss ned å diskutere viktige politiske spørsmål. Det kan ikke jeg gjøre på vegne av Fremskrittspartiet uten at jeg har tillit til at det skjer på en ordentlig måte.

– Har du den tilliten nå?

– Nei, det har jeg ikke.

Hudflettes på Facebook

Samtidig som Jensen er skuffet over det som har fått tilnavnet KrFs «taxfree-finte», er hun fornøyd med selve budsjettforliket.

«Nå blir eiendomsskatten kuttet og elavgiften redusert, eldreombud blir innført, det blir mer penger til veiene våre og Forsvaret styrkes 👍», skriver hun på sin egen Facebook-side.

KRITIKK: Siv Jensen sier hun forstår at mange av følgerne hennes på Facebook er kritiske til et Frp-samarbeid med KrF. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix/Skjermdumper

Men i kommentarfeltet under hagler det inn med kjeft.

Flere av Jensens Facebook-følgere uttrykker dyp skepsis til et regjeringssamarbeid med KrF:

«Frp selger sjela si for å få KrF i regjeringen».

«Skuffet over det resultatet som dere kom frem til. Aldri mer en stemme til dere».

«Er makta viktigere?? Om dere vil ha velgerne tilbake, gå ut av regjering og vis hva dere står for».

«Å nå tar dere inn forbanna KrF. Et j****g lite parti som får bestemme SÅ mye 😡😡 SKAMMELIG!»

Jensen sier til NRK at hun forstår dem som er skuffet.

– Jeg forstår at det er mye reaksjoner etter det som skjedde i går, og det er nettopp derfor det er viktig for meg å være så tydelig på at samarbeid handler om å sørge for at alle skinner. Det betyr at Frp skal ha sine gjennomslag, det skylder vi våre velgere.

– KrF sier at de skylder sine velgere å gi dem gjennomslag. Dere snakker mye om å fremme Frps primærpolitikk. Er det ikke litt hyklersk å kritisere KrF for å fremme sin primærpolitikk?

– Nei. Vi har forhandlet en plattform på Sundvollen sammen med Høyre, og vi har forhandlet plattform på Jeløya med dem og Venstre. I begge forhandlingene var utfallet at partiene som satt ved forhandlingsbordet var gjensidig opptatt av et godt samarbeid: Å gi hverandre gjennomslag, og ikke å påføre hverandre nederlag.

Hareide mener de har vært ryddige

Da KrF-leder Knut Arild Hareide møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget onsdag formiddag, tok han ingen selvkritikk på partiets vegne. Tvert imot.

– Vi skal forhandle med utgangspunkt i KrFs politikk. Vi kan ikke legge bort vår primærpolitikk. Gjør vi det, svikter vi velgerne, sa Hareide til NRK.

Han viste til samarbeidsavtalen fra 2013, der den daværende Høyre/Frp-regjeringen ble med på at «alkoholpolitikk i hovedsak skal stå fast». Ifølge Hareide brøt regjeringen dette løftet da de i 2014 gjorde det mulig for folk å kjøpe mer kvotefri alkohol dersom de droppet tobakken.

Føler seg dårlig behandlet

Hareide står fast på at de har opptrådt ryddig, fordi vedtaket de stemte for ikke får konsekvenser for neste års budsjett.

Det er ikke Frp enige i.

– Jeg tar det som en selvfølge at de ser at det ikke er den måten man driver politikk på. Forhandler man om en regjeringsplattform, så går du ikke samme dag bak ryggen på dem du forhandler med og danner flertall med den sosialistiske opposisjonen, sier stortingspolitiker Erlend Wiborg fra Østfold.

OPPGITT: – Det er mye frustrasjon. For Frp er sakene det viktigste. Det er ingen tvil om at KrF har en stor jobb å gjøre nå, sier Erlend Wiborg (Frp). Foto: Siv Sandvik / NRK

Fredag samles Fremskrittspartiets landsstyre, der også fylkeslederne er med, til et lenge planlagt møte for å snakke om konsekvensene av KrFs veivalg.

I ukene fram mot KrFs avgjørelse pekte mange KrF-ere på nettopp Frp som hovedgrunnen til at de ikke ville gå inn i dagens regjering.

– Ute blant mange lokale Frp-ere er det mye sinne og skuffelse over at Kristelig Folkeparti konsekvent har angrepet menneskesynet til Frp-ere som står på dag og natt for å skape et bedre samfunn, sier Wiborg.