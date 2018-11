Tybring-Gjedde: – Begeret er helt fullt

– For min del er begeret helt fullt, og det tror jeg veldig mange i partiet mener. KrF må forstå at de er et lite parti, og de er nødt til å gi innrømmelser til Frp. Vi skal ha gjennomslag for det våre velgere ber om, og det skal vi ha i forhandlinger. Ellers blir det selvsagt ikke noe, sier Tybring-Gjedde.

Mens regjeringspartiene og KrF forhandlet om budsjettavtale i går, sikret KrF sammen med Ap flertall for å fjerne Frps endring i taxfreekvoten. Det betyr at fra 2020 kan man ikke lenger bytte ut tobakkskvoten med mer alkohol.

Tybring-Gjedde kaller det ren symbolpolitikk. Han har ingen tro på at folk vil drikke mindre alkohol fordi de får ta med seg noen færre vinflasker fra taxfree.

– Det de gjorde i går viser bare hvor hyklersk KrF driver politikk. Taxfreekvoten i seg selv er jo ikke viktig. Det er prinsippet om hvordan man behandler sine politiske motstandere som er viktig, sier Tybring-Gjedde.

Han beskriver samarbeidsklimaet som «veldig dårlig» og «tynnslitt».

– De er et vingleparti som er vanskelig å ta seriøst. sier han.

– Går inn på meg personlig

Mange Frp-ere NRK har snakket med kaller taxfreesaken dråpen som fikk begeret til å renne over. I dragkampen om KrFs veivalg ble nettopp avstanden til Frp trukket fram som hovedargument blant dem som ikke ville inn i dagens regjering.

– Nå har de holdt på med dette i månedsvis og kalt oss de utroligste ting. De gjør det motsatte av det de sier. Det går inn på meg personlig, og det går inn på mange i Frp. Vi ser annerledes på samfunnet enn KrF, og det er lov. Men vi kan ikke beskylde hverandre for det som går på det personlige plan, sier Tybring-Gjedde.

Omkamp i forhandlingene

Tybring-Gjedde mener taxfreendringen må reverseres i eventuelle sonderinger og forhandlinger.

Det er han ikke alene om å mene. Mange Frp-ere NRK har snakket med onsdag forventer at KrFs seier i salen tirsdag, nulles ut i plattformen.

Ord som «uredelig» blir brukt for å beskrive at KrF sørget for at Frp gikk på et tap samtidig som partene satt i budsjettforhandlinger og forbereder seg på regjeringssamtaler.

– Det vil vi ikke se på som en seier, engang. Det tar vi som en selvfølge, sier en stortingsrepresentant i Frp til NRK.

Hareide: – Aldri enklere å forsvare KrFs alkoholpolitikk

Saken førte til så mye sinne og frustrasjon at ni av Frp representanter stemte mot å godkjenne budsjettavtalen. Siden 12 stemte for, fikk den likevel flertall i stortingsgruppen.

Knut Arild Hareide forsvarer likevel taxfreevedtaket.

– Det som kjenner KrF vet at alkoholpolitikken har preget oss gjennom hele vårt politiske liv. Vi er utrolig stolt over nettopp alkoholpolitikken. Aldri har det vært enklere å forsvare KrFs alkoholpolitikk enn i 2018. Vi trenger en politikk som ser de sårbare i vårt samfunn.

Han viser til at endringen i kvoten ikke skal gjelde fra 2019, men fra 2020. Dermed får det ikke konsekvenser for det budsjettet KrF og regjeringen er blitt enige om.

– Det hadde vært en sensasjon om KrF ikke hadde støttet dette viktige forslaget, sier KrF-lederen.

– Men var det klokt å gjøre det før forhandlingene starter?

– Vi skal forhandle med utgangspunkt i KrFs politikk. Vi kan ikke legge bort vår primærpolitikk. Gjør vi det, svikter vi velgerne, svarer Hareide.

– Forstår skuffelsen

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold (KrF) sier han forstår skuffelsen i Frp etter gårsdagens taxfree-vedtak.

Geir Bekkevold (KrF) forstår at Frp er skuffet etter taxfree-nederlaget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– KrF har vært mot dette hele tiden. Når vi nå fikk et vedtak om å avvikle ordningen, holdt vi dette utenfor budsjettet for 2019. Jeg mener KrF har ryggen fri, men forstår samtidig at Frp er skuffet, sier han.

Bekkevold sier han tolker reaksjonene fra Frp som et tydelig signal på at partiet vil bli tatt på alvor i forhandlingene.

Han har imidlertid ingen forståelse for at Tybring-Gjedde føler seg såret av kritikken mot Frp.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at jeg har respekt for Frp, men også for den politiske avstanden, og jeg har nevnt flere saker. At man kan bli såret av at man snakker om politiske forskjeller, har jeg liten forståelse for, sier Bekkevold.