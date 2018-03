Siv Jensen etter Listhaug-bråket: – Nå holder det

– Jeg mener det begynner å holde nå. Nå er det på tide å roe seg ned, så vi kan diskutere politikk. Jeg tror det er det velgerne er opptatt av, sier Siv Jensen til NRK.

Lørdag møtte hun Frp-ere fra hele landet på Sola for å starte arbeidet med å lage ny politikk til neste års kommune- og fylkestingsvalg.

– Jeg har full tillit til Sylvi Listhaug og jobben hun gjør. Alle andre spørsmål som nå kommer i kjølvannet av mistillitsforslaget, er det statsministeren som skal svare på. Det har hun sagt at hun vil gjøre til Stortinget, sier Jensen.

Drapstrusler

Det har stormet rundt Sylvi Listhaug etter at hun la ut et bilde på Facebook forrige uke. Der hevdet hun at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.»

Listhaug har mottatt over 200 blomster etter stormen, men har også blitt angrepet i kommentarfeltene på sosiale medier. Der skal hun ha mottatt flere drapstrusler, ifølge hennes nærmeste rådgiver Espen Teigen.

Teigen har foreløpig ikke svart på NRKs spørsmål om drapstruslene. På Twitter skriver han at truslene er politianmeldt og slettet.

Også overlevende etter terrorangrepet på Utøya i 2011 skal ha mottatt drapstrusler den siste tiden. Etter at Helén Andreassen kritiserte Listhaug i Debatten på NRK torsdag, sier hun at hun ble oppringt av en mann som mente hun burde ha blitt drept i terrorangrepet.

– Alt hatet begge veier er skremmende og noe vi må ta tak i. Ikke bare mot Listhaug, men også den andre siden. Det er forferdelig å se dette hatet, sier Anita Gilde som leder Trøndelag Frp.

STØTTE: Sylvi Listhaug viste fredag frem alle blomstene hun har fått den siste tiden. Hun nektet å svare på kritiske spørsmål om bråket da hun viste blomstene frem til pressen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kan felle regjeringen

Tirsdag skal Stortinget ta stilling til om de fortsatt har tillit til Listhaug. Dersom KrF stemmer for mistillitsforslaget, er hun ferdig som justisminister. Siv Jensen nekter å svare på hva som skjer i et slikt scenario.

– Kan Frp bli værende i regjering hvis Listhaug går ut?

– Dette er spørsmål som statsministeren svarer på i Stortinget. Jeg har full tillit til Sylvi Listhaug, gjentar Jensen.

Gidle fra Trøndelag Frp deltar også på vårkonferansen på Sola. Hun mener det er helt utenkelig at Frp kan fortsette i regjering dersom Sylvi Listhaug må gå.

– Listhaug er veldig populær på grasrota og her på konferansen er oppslutningen om henne stor, selv om mange er uenig i språkbruken hennes. Det er på tide å tilgi henne, sier hun til NRK.

