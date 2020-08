Setter 7 milliarder i banken – vil få mye dårligere rente enn folk flest

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen betaler bokstavelig talt en høy økonomisk pris for å kunne tiltre jobben som sjef for vår felles sparekasse.

I avtalen med sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Banks hovedstyre har Tangen forpliktet seg til å selge ut sine andeler som er plassert i AKO-fond, og sette pengene inn som bankinnskudd i inn- og utland.

De 5 milliardene som han nå trekker ut av AKO-fondene, har gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 10 prosent, ifølge tall NRK har hentet inn. Det betyr at Tangen etter alt å dømme har tjent flere hundre millioner kroner på sine fondsandeler.

Nå setter han de 5 milliardene inn som bankinnskudd, sammen med 2 milliarder som han har i banken fra før. Da er han heldig dersom han oppnår en rente som ligger over null, mener ekspertene.

– Jeg taper ikke noe. Det viktigste i livet er å gi, og det gir meg stor glede, sier Nicolai Tangen i en skriftlig kommentar til NRK tirsdag.

Folk flest kan få mye høyere sparerente

Til sammenligning til nullrenten som Tangen kan forvente å få, kan Ola og Kari Nordmann, med noen titusener eller hundretusener på bok, oppnå en rente på 2 prosent i norske banker, ifølge Forbrukerrådets finansportalen.no.

– Tangen kan definitivt ikke få samme sparerente som folk flest. Når vi shopper rundt på nettet, så kan vi gjerne få en sparerente på 2 prosent. Men når du skal plassere så store pengebeløp, må du nesten bare være glad hvis noen tar imot dem, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

For hvis man har virkelig mye penger, flere milliarder, så er sparerenten mye dårligere enn hvis man har mindre beløp. Årsaken er blant annet at Bankenes sikringsfond garanterer for innskudd opp til 2 millioner kroner.

– Det er ganske nær null prosent rente han vil få. Han må jo også være bevisst på hva slags bank han velger. Han kan ikke putte alle pengene inn i en bitte liten bank, og så risikere at på ett eller annet tidspunkt må Norges Bank inn og redde den banken, sier Næss.

Analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets er enig.

–Tangen kommer neppe til å sette pengene sine i en norsk forbrukslånsbank. Så høy rente kommer han ikke til å få. Han må derimot ta seg en ringerunde til banker i Europa. Men der vil han få negativ rente eller noe rundt null, sier han.

– Så Tangen kan ikke forvente å tjene noe på å putte pengene sine i banken?

– Nei, det kan han ikke. Aldri noensinne har noen i historien betalt så mye for å få en jobb. Så dette her er en kostbar ansettelse for Tangen, sier Ringholm.

Formuesskatten gjør at Tangen trolig går i kraftig minus

Nicolai Tangen kan trolig i realiteten tape rundt 2 prosent av pengene sine hvert år, gitt dagens rentenivå, skattenivå og forventinger til prisveksten.

Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU) beregner årets inflasjon til 1,4 prosent.

I tillegg kommer formuesskatten som må betales fullt ut, med 0,85 prosent for alle pengene som står i banken for inntektsåret 2020.

Med en sparerente nær null, kan det bety en minus på over 2 prosent i året.

På mandagens pressekonferanse i sentralbanken svarte Tangen slik på NRKs spørsmål:

– Det er jo ganske alvorlige ting jeg gjør med min egen privatøkonomi her. Det må jeg innrømme.

– Det smerter på lommeboka?

– Smerter og smerter... Vi har alle våre prioriteringer. Som jeg sa på den første pressekonferansen i mars, så er det liksom begrenset hvor mange pizzaer du kan spise, så jeg vil ikke akkurat si at det er så veldig smertefullt. Men det er klart, det er jo mye penger, sa Tangen til NRK.

– Hvor mye?

– Det er vanskelig å sette noe tall på det, men det er vel kanskje 10 milliarder eller noe sånt som man over tid overfører til den veldedige stiftelsen, anslår Tangen.

Tallet på 10 milliarder er et estimat på verdien av den fremtidige kontantstrømmen som AKO Capital over tid vil tilføre stiftelsen.

Slik er avtalen Tangen har inngått med Norges Bank

Avtalen med Norges Bank betyr at Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital.

Eierandelen og utbytterettighetene overdras til den veldedige stiftelsen AKO Foundation, som ble grunnlagt av Tangen i 2013.

Stiftelsen har hittil fått inn rundt 350 millioner pund, tilsvarende 4,1 milliarder kroner med dagens kurs, ifølge tall NRK har fått fra Norges Bank.

Stiftelsen har delt ut rundt 100 millioner, ifølge årsrapporten, tilsvarende 1,2 milliarder kroner. Pengene går til ulike formål, hovedsakelig innen undervisning, kunst og klima.

Den aller første donasjonen gikk til restaurering av Sigmund Freuds pasientsofa på et museum i London. Mer kjent er kanskje den store Edvard Munch-utstillingen på British Museum i fjor, som ble finansiert av stiftelsen.

Prosjektene som får midler fra AKO Foundation er spredt over hele verden, men litt drypper også på tiltak her i Norge. Det gjelder blant andre Strømmestiftelsen og Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Sørlandets Kunstmuseum nyter også godt av støtte fra stiftelsen.

– Kan bety at interessekonfliktene er løst

Tangen har vært styreleder, men gikk av i forbindelse med ansettelsen som sjef for oljefondet.

– Tangen har gitt vekk sine aksjer i AKO til AKO Foundation, og det kan bety at interessekonflikten er løst, sier professor Guttorm Schelderup ved Norges Handelshøyskole til NRK.

– Siden verdiene som ligger i AKO Foundation vil påvirkes av oljefondets investeringer, er det i det videre arbeidet viktig å få klargjort at Tangen verken direkte elle indirekte kontrollerer stiftelsen, sier han.