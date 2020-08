Det blir spennende å se om han synes det er verdt det

Finansmannen Nicolai Tangen trådte inn i norsk offentlighet med et klønete utspill om arveavgift, og en uvanlig hard tone overfor et halvmåpende pressekorps på sin første pressekonferanse i mars.

Mannen som skulle overta sjefsstolen i oljefondet etter Yngve Slyngstad, var milevis unna et trygt og tradisjonelt sjefsvalg.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som også leder hovedstyret, ønsket tydelig å markere at han ønsket fornyelse i oljefondet.

Fra begeistring til mediekjør

Men Olsens begeistring over å ansette en profil som virkelig kunne drive frem endringer, ble fort avløst av et heftig mediekjør - og kraftig kritikk fra både presse og videre et samlet storting.

Sentralbanksjefen visste ikke hva som traff ham. Det gjorde heller ikke Nicolai Tangen.

På spørsmål om Tangen i mars hadde sett for seg hvordan de neste seks månedene skulle bli, svarte han mandag kveld: «Er du stein sprø? Det har jo vært fullstendig surrealistisk».

Koster Tangen dyrt

Etter dagens pressekonferanse i Norges Bank bør kanskje 10.000 millioner kronersspørsmålet heller være om det er han som er stein sprø.

For om noen tvilte på om Nicolai Tangen virkelig vil ha denne jobben, så har man fått svaret på det nå.

For å tilfredsstille Stortinget overfører Tangen nå hele sitt omstridte eierskap i Ako Capital til den veldedige stiftelsen Ako Foundation.

Eierandelen i Ako Capital er verdt omtrent 10 milliarder kroner, ifølge Tangen. Den gis bort for all fremtid.

Samtidig kvitter han seg med alle sine fondsandeler i Ako Capital-fond, verdt fem milliarder kroner, og setter i banken. Der har han to milliarder kroner fra før av, slik at han vil ha rundt syv milliarder i bankinnskudd.

Som Tangen selv omtaler formuestapet: «Vi har alle våre prioriteringer. Det er begrenset hvor mange pizzaer man kan spise, liksom»

Mistenkeliggjort

Mye av støyen rundt Tangen har indirekte fremstått som en mistenkeliggjøring av hans intensjoner.

Allerede i Tangens opprinnelige arbeidsavtale ville han tapt store summer. Spørsmålet om hvorfor han egentlig gjør dette, og hva han egentlig vil med oljefondet, har hele tiden ligget der.

Ifølge Tangen selv er svaret at han hele tiden har vært «sterkt og dypt motivert for jobben», men innrømmer også glatt at han aldri ville gått inn i prosessen i desember ifjor om han hadde visst hva som ventet ham.

Redningsmannen Tangen

Sentralbanksjef Øystein Olsen var tydelig lettet mandag kveld. Nicolai Tangen fremsto som en redningsmann som berger tillit og omdømme for både sentralbanksjefen og finansminister Jan Tore Sanner.

Som han selv sier: «Jeg satt på nøkkelen her».

En svekket Olsen må nå starte jobben med å gjenreise tillit hos regjering, storting og befolkning. Det bør være en overkommelig oppgave for en sentralbanksjef som nøt høy tillit før Tangen-floken ble skapt, selv om han allerede nå møter ny kritikk.

Et spørsmål flere nå stiller hvorfor han ikke tidligere i prosessen stilte høyere krav til Tangen om å selge seg allerede i starten av prosessen.

Overrasket over Olsen

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, er overrasket over at Olsen ikke tar mer selvkritikk, ettersom hun mener at krisen ble utløst av dårlig håndtering av Norges Bank – samtidig som at dagens løsning viser at det faktisk hadde vært mulig å gjøre mer for å fjerne interessekonfliktene.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at han fortsatt er sterkt kritisk til ansettelselsprosessen.

Guttedrømmen oppfylles

Tangen har hele tiden sagt at det har vært guttedrømmen hans å bli sjef for oljefondet. Nå går den drømmen i oppfyllelse.

Nicolai Tangen kan se frem til å starte i ny jobb 1. september, med 10 milliarder kroner mindre i formue - men med 10.000 milliarder norske oljepenger å forvalte.

Det blir spennende å se om han syntes det var verdt det.