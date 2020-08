Norges Banks hovedstyre i skjebnemøte med Tangen

Klokken 14 i dag har sentralbanksjef Øystein Olsen innkalt hovedstyret i Norges Bank til krisemøte. Her er også påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen til stede.

Det skjer etter at Olsen fredag møtte finansminister Jan Tore Sanner til et møte i Finansdepartementet, like etter at Stortingets finanskomite hadde lagt frem sin innstilling i Tangen-saken. Her ba finansministeren hovedstyret i Norges Bank om å komme opp med en løsning på kritikken.

Fredag ble det klart at en samlet finanskomite krever en avklaring rundt interessekonflikter før Tangen starter i jobben som ny oljefondssjef.

Hvordan man skal sikre seg mot mulige interessekonflikter mellom Tangens private investeringer og formue og oljefondet har vært en av de sentrale problemstillingene, og en av grunnene til at representantskapet, som er Norges Banks tilsynsorgan, i juni valgte å sende et kritisk brev til Stortinget.

Komiteen kom fredag med tre klare premisser for hva finansministeren skulle ta med inn i samtalene med Olsen og Norges Banks hovedstyre:

At lederen for oljefondet ikke kan ha noen eierskap eller interesser som kan skape, eller fremstå å skape, interessekonflikter som kan svekke tilliten og omdømme til oljefondet.

At en sjef av oljefondet ikke kan ha eierskap eller interesser som svekker, eller kan svekke oljefondet sitt arbeid knyttet til skatt og åpenhet.

Dette er forhold som må bli avklart før tiltredelse av ny sjef i oljefondet.

NRK forklarer Hvorfor ble det bråk da Nicolai Tangen ble ansatt som leder for oljefondet? for svar Den suksessrike fondsforvalteren, eier av investeringsfondet ACO Capital, ble ansatt i slutten av mars. Reaksjonene kom ganske raskt. Flere var kritiske til at en eier av et utenlandsk fond, som også har investert i selskaper registrert i skatteparadiser som Caymanøyene, skal lede oljefondet. Det ble pekt på mulige interessekonflikter mellom eierskapet hans privat og den nye jobben, der han er ansvarlig for hvor oljefondet investerer pengene. Ble det gjort noe for å hindre at det oppstår interessekonflikter? Det ble gjort en avtale der Tangen reduserte eierandeleren sin i AKO Capital til 43 prosent. I tillegg overlot han forvaltningen av eierskapet i AKO Capital til uavhengige. Tangen skal ikke ha kontakt med disse og ikke vite hva de gjør. Sentralbanksjef Øystein Olsen sa at alt som kan bli interessekonflikter nå var ryddet av veien. Men det var ikke alle enige i, heller ikke de som skal kontrollere hovedstyret i Norges Bank, representantskapet. Hvorfor er de kritiske? Julie Brodtkorp og resten av representantskapet mener at avtalen Tangen har fått er i strid med reglene som gjelder for ansatte i Norges Bank. De mener at Tangen ikke kan være eier i et utenlandsk fond, selv om han eier mindre enn før og selv om uavhengige forvalter eierskapet, uten at han har innflytelse på hva de gjør. Representantskapet mener at det fortsatt kan oppstå interessekonflikter mellom Tangens eierskap i AKO Capital og jobben som oljefondssjef. Finanskomiteen på Stortinget er enig med dem i det. Sentralbanksjefen og hovedstyret i Norges Bank fikk derfor beskjed om å finne en løsning som gjør at det ikke kan oppstå interessekonflikter. Forrige Neste

Finansministeren: – Alvorlig sak

Da Olsen og Sanner møtte pressen fredag, var finansministeren klar på at han forventer at hovedstyret gjør det de kan for at Norges Bank skal ha et godt omdømme og allmenn tillit.

Han understreket også at det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvaret for å ansette oljefondssjef, og at det er de som må finne en god løsning.

– De må gjøre det som er nødvendig for å møte bekymringene og forventningene Stortinget i dag har gitt uttrykk for. Dette er en alvorlig sak som påvirker tilliten til Norges Bank, sa Sanner.

Olsen opplyste at hovedstyret ønsker å bidra til å finne en løsning som sikrer omdømme til Norges Bank.

I dag møtes hovedstyret for å diskutere saken og handlingsrommet for å finne en løsning.

– Jeg vil minne om at vi har et avtaleverk, det er en ansettelsesavtale som to parter har signert. Den dialogen vi skal ha i hovedstyret vil også omfatte Nicolai Tangen, som selvfølgelig må være til stede på mandag, sa Olsen.

Eksperter: – Har to valg

Professor Karin S. Thorburn ved Norges Handelshøyskole mener at Nicolai Tangen nå i realiteten har to valg: Gi slipp på eierskapet i Ako Capital, eller si fra seg stillingen som oljefondssjef

– Stortinget er veldig tydelige, det skal være null interessekonflikt og ferdig med det. Da har Tangen to valg, enten selger han seg ut av Ako, eller avstå fra å ta jobben, sier hun.

– Det er vanskelig å se en tredje vei. Du kunne tenkt deg å skape en enda tykkere brannmur, men de to hovedpunktene fra Stortinget er av en slik karakter at det er vanskelig å se at Tangen har noe annet valg enn å selge seg ut, sier Guttorm Schjelderup, professor ved NHH og leder for senteret for skatteforskning.

Beate Sjåfjell som er jussprofessor ved Universitetet i Oslo (UiO), mener det enkleste hovedstyret nå kan gjøre er å få Tangen til å akseptere endrede vilkår for ansettelsen.

I klartekst betyr det å selge seg ut av fondene sine i AKO.

– Slik jeg vurderer det, har omdømmet både til sentralbanken og til oljefondet blitt svekket. Det vi trenger nå, er en ny sentralbanksjef og en annen oljefondssjef enn den som etter planen skal tiltre, sier hun til NRK.

– Det betyr i praksis at både sentralbanksjef Øystein Olsen og påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen byttes ut.