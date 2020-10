Barna støtter drapssiktede Tom Hagen

De tre voksne barna mener siktelsen mot Tom Hagen er «et sidespor, de vet at han er uskyldig». Det kommer frem i en pressemelding fra familiens bistandsadvokat Ståle Kihle.

Lørdag 31. oktober er det to år siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sin bolig på Lørenskog.

Bistandsadvokaten skriver at familien har forståelse for at det er både riktig og nødvendig med en etterforskning også mot de nærmeste.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Ståle Kihle i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. Foto: NTB SCANPIX

– Det er imidlertid slik at mine klienter med sin kunnskap og erfaring om både Tom og Lisbeth er overbevist om at Tom ikke står bak ugjerningen, skriver Kihle.

Reagerer på avhørsmetoder

Barna har etter advokatens råd besluttet å ikke gå i nye avhør fordi de mener at de ikke har ytterligere opplysninger som kan bidra til å kaste nytt lys over forsvinningen og hvem som har bortført deres mor.

– I deres siste, og svært omfattende avhør i august 2019, reagerte de sterkt på politiets opptreden og avhørsmetoder. Jeg forstår mine klienters opplevelse av at dette var svært belastende, i en ellers meget vanskelig situasjon hvor deres mor hadde vært sporløst forsvunnet i nesten et år, skriver Kihle.

Politiet skriver i et svar at de har stor forståelse for at saken er en svært stor belastning for familien til Anne-Elisabeth Hagen.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer til bistandsadvokatens pressemelding, politiinspektør Agnes Beate Hemiø kan siteres.

Etter nesten 18 måneder med etterforskning, ble Tom Hagen pågrepet 28. april. Han hadde i nesten ett år blitt etterforsket i skjul.

– Helt absurd

Politiet måtte kaste om på planene midt under aksjonen. Flere reagerte på at politiet foretok en offentlig pågripelse. Etter lang tid med planlegging ble 70-åringen stoppet midt i trafikken, i morgenrushet.

Etter pågripelsen stod Tom Hagens Ford Kuga parkert på siden av Nordahls Griegs vei, drøye 400 meter i luftlinje fra hjemmet hans.

ÅSTEDET: Politiet mener huset i Sloraveien på Lørenskog er åsted for et drap. Foto: Cicilie S. Andersen

«Situasjonen ble langt verre, og helt absurd, når barn og barnebarn samme dag som pågripelsen fikk formidlet filmklipp av en helt unødvendig brutal pågripelse av en 70-årig mann på vei til kontoret, utført av beredskapstroppen – fullt bevæpnet. Bildene sier mer enn tusen ord», skriver Kihle.

Vil ha fokus på sin savnede mor

Politiet meldte nylig at de har undersøkt 122 steder i jakten på å finne den savnede kvinnen. Familien savner likevel et større fokus på Anne-Elisabeth Hagen og et mindre fokus på siktelsen mot faren og eventuelle feil politiet har gjort. .

«Disse har alle levd i en grusom situasjon i to år nå. Først sjokket den 31. oktober 2018, dernest uvissheten og fortvilelsen. Etter hvert som situasjonen bare har vedvart, har det bare blitt verre og verre for dem. Den mørke skyen henger over dem til enhver tid», står det videre i pressemeldingen fra barnas bistandsadvokat.

Familien har fortsatt håp om at saken løses, enten ved at ny teknologi kan bidra til å gi svar, eller ved at hun blir funnet, skriver bistandsadvokaten.