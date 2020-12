Ny siktelse: Tom Hagen hadde skarpladd hagle på soverommet

I april i år kom en stor vending i saken da Tom Hagen (70) ble pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Politiets teori er at hun ble drept inne i huset deres i Sloraveien i Lørenskog, 31. oktober 2018. De mener ektemannen, enten alene eller i samarbeid med andre, står bak.

Tom Hagen nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre, og han sier til NRK at han ikke har noe å tilstå.

Fem våpen

Politiet har nå tatt ut enda en siktelse mot 70-åringen i forbindelse med ransaking i Sloraveien 4 i november 2018. Politiet skal ha funnet følgende i huset:

To plomberte pistoler av typen Astra

En rusten Husqvarna-pistol fra 2. verdenskrig

En Smith & Wesson-pistol

En skarpladd hagle

Flere haglpatroner og 9 millimeter-patroner

Tom Hagen mener han tidlig orienterte politiet om våpnene etter forsvinningen, og at han fikk til svar at han ikke trengte bekymre seg over dette. Det sier forsvarer Svein Holden til NRK.

Politiet har denne helga ikke besvart NRKs spørsmål om våpensiktelsen.

Hagen manglet våpenkort for pistolene, og våpnene skal heller ikke ha blitt oppbevart korrekt i våpenskap.

– Alle pistolene ble over tid lagret i en skipskiste av stål med solid lås, men kista er noe defekt. I kista er det et lokk, som er konstruert slik at disse våpnene ikke var lett tilgjengelige, selv når lokket var åpnet, sier forsvarer Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort DA.

FORSVARER: Advokat Svein Holden er partner i Advokatfirmaet Hjort og forsvarer for Tom Hagen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Ifølge forsvareren har Tom Hagen hatt interesse for våpen siden han var tenåring, og våpnene skal ha hatt antikvarisk verdi for ham. 70-åringen har også lenge vært med i en skyteklubb. Det skal være årsaken til at han hadde patroner til en av pistolene og hagla.

Våpen på soverommet

Politiet skal etter det NRK vet ha funnet våpnene da de undersøkte huset, kort tid etter forsvinningen. På dette tidspunktet etterforsket politiet saken som en forsvinningssak med et økonomisk motiv, og Hagen hadde status som fornærmet.

HAGLE PÅ SOVEROM: Huset i Sloraveien. Tom Hagen oppbevarte en skarpladd hagle på soverommet i andre etasje på huset. Foto: Cicilie S. Andersen

Under ransakelsen oppdaget politiet flere pistoler som ikke var registrert på Hagen og en skarpladd hagle. Inne i entreen i Sloraveien 4 står det et godkjent våpenskap, men etter det NRK får opplyst ble våpnene funnet på soverommet til Tom Hagen i husets andreetasje.

Geværet, som ble funnet skarpladd ved senga, ble ifølge forsvareren oppbevart ved senga fordi Hagen opplevde at hans sikkerhet ikke var ivaretatt.

Ble redd

– Han ble urolig og redd, og som en følge av dette tok han hagla ut av våpenskapet og plasserte den bak sengen, for å kunne sove trygt med visshet om at han kunne forsvare seg dersom gjerningspersonene skulle komme tilbake, sier forsvarer Holden.

Når det gjelder det andre av de funksjonelle våpnene, en Smith & Wesson-pistol, skal ikke Hagen ha brukt dette ifølge forsvareren hans.

– Hagen har ment å levere inn våpenet ved tidligere våpenamnesti, men det er dessverre ikke blitt gjort, sier Holden.

Våpenamnesti er når politiet ikke straffeforfølger personer som har registreringspliktige våpen som er uregistrert.

Våpnene blir da enten innlevert for destruksjon, salg, eller registrering. Sist dette skjedde i Norge var i 2017. Politidirektoratet mener fortsatt at rundt 50.000 våpen er på avveie.

Erkjenner deler av siktelsen

I et brev til politiet forklarer Tom Hagens forsvarere seg om den nye siktelsen.

Ifølge forsvareren erkjenner Hagen straffskyld for manglende våpenkort og feil oppbevaring av Smith & Wesson-pistolen. Han erkjenner også straffskyld for enkelte av patronene. Noen av patronene hevder Hagen at han ikke har plassert der selv, og ikke kan ta på seg skyld for.

– Ettersom de øvrige pistolene etter Hagens oppfattelse ikke var funksjonelle, og derfor ikke skytevåpen i lovens forstand, er det heller ingen plikt til forsvarlig nedlåsing av disse, sier Holden.

– Nødrett

Når det gjelder den skarpladde hagla, påberoper Hagen seg nødrett for å beskytte seg mot potensiell fare, ifølge forsvareren.

– Hagen ønsker å bidra til at saken løses på en best mulig måte og er villig til å vedta et forelegg i saken. Han er også villig til å vurdere en tilståelsesdom i saken med våpnene, sier Holden.

Politiet har funnet en rekke spor inne i huset som de knytter opp til en mulig drapshandling, men hva de mener er dødsårsaken er ikke kjent.

Tom Hagen satt ti netter i varetektsfengsel etter pågripelsen. Fordi lagmannsretten mente det ikke var skjellig grunn til at Hagen står bak, ble han løslatt 9. mai. Tingretten hadde opprinnelig fengslet 70-åringen i fire uker.