Mannen ble angrepet ved campingplassen utenfor Longyearbyen. En patrulje fra Sysselmannen ble sendt ut. De fant isbjørnen død på parkeringsplassen ved flyplassen.

Mannen, som er utenlandsk, ble sendt til sykehus, men ble senere bekreftet død.

Dette var sjette gang i løpet av de siste 49 årene at et menneske mistet livet i møte med isbjørn på Svalbard.

– Det som har gått igjen er at det stort sett er tilreisende som er ofrene. Lokalbefolkningen har vent seg til å leve med isbjørn. Angrepene skyldes at folk trekker inn i isbjørnens område, sier Birger Amundsen til NRK.

Sysselmannen var fredag morgen på campingplassen for å utføre nødvendige undersøkelser for å få klarhet i hva som har skjedd. Foto: Line N. Ylvisåker / NRK

– Vanskelig å lage håndbok

Han har vært tilknyttet Svalbard i nærmere femti år som ingeniør, journalist og redaktør for Svalbardposten. Han er også fotograf og forfatter.

I 2014 ga han ut boken «Uten nåde». I den skildrer han menneskets jakt på isbjørn, men også de fem ulykkene der mennesker er drept av isbjørn på Svalbard de siste tiårene.

Han har studert ulykkene i detalj for å finne ut hvordan det kunne skje, og for å samle kunnskap om hvordan lignende tragedier kan unngås i fremtiden.

– Det er vanskelig å lage en håndbok eller regler for hvordan du skal forsvare deg mot en isbjørn – for ingen situasjon er lik og ingen vet hvordan et menneske eller bjørnen reagerer, forteller han.

– Du kan ikke planlegge. Du blir full av adrenalin og det er svært vanskelig å bevare fatningen.

Birger Amundsen kom til Svalbard første gang i 1973. Han har blant annet vært med på en rekke isbjørnekspedisjoner for Polarinstituttet. Han har skrevet flere bøker om Svalbard. I en av dem har han forsøkt å finne ut hva som har gått galt når mennesker har blitt drept av isbjørn. Foto: Ilona Wisniewska

Isbjørnen søker det unaturlige

Ifølge Amundsen er lite erfaring, dårlige forberedelser og manglende forholdsregler ofte de viktigste årsaken til at det har gått galt i møte med isbjørn på Svalbard.

Det kan være manglende våpen, dårlig sikring eller at folk har sett bort fra observasjoner av isbjørn i området de beveger seg i.

– Det som er drivkraften for isbjørn er å sjekke alt som bryter med det naturlige. De som jaktet på isbjørn før den ble fredet, brukte å reise en høy stokk for å påkalle den. Isbjørnen sjekker alt for den er på jakt etter mat. Et telt er en invitasjon for isbjørnen, sier Amundsen.

Isbjørn ble fredet på Svalbard i 1973. Siden den gang har bestanden vokst samtidig som veksten av turister har eksplodert på Svalbard.

– Man kan nesten si at det er utrolig at det ikke har skjedd flere tragiske hendelser, sier Amundsen og fortsetter:

– Det er en dårlig kombinasjon, og det blir spennende å se hvordan det blir håndtert i fremtiden. Det er positivt at folk kan komme til Svalbard og ligge i telt, men du har ansvar for eget liv. Ansvar for å informere deg og ta forholdsregler, sier Amundsen.

Her følger en oversikt over hendelser med isbjørn som har fått tragisk utfall for mennesker på Svalbard:

1971

27 år gamle Bjørn Tessem mistet livet på Bjørnøya i november 1971.

Dette er det første drapet på et menneske av en isbjørn som er registrert på Svalbard.

Sysselmannen har ikke oversikt over isbjørndrap før 1971. Heller ikke Amundsen har klart å finne dokumenterte dødsfall før det gjennom sitt arbeid.

Tessem var telegrafist på Bjørnøya, og kom dit i juni 1971, sammen med resten av besetningen på til sammen 14 personer. De skulle være der et år og jobbe på den meteorologiske stasjonen.

Den skjebnesvangre dagen gikk han en tur med to hunder. Han hadde ikke med våpen. Fordi det ikke var noe is rundt øya, var det ingen som trodde det kunne dukke opp noen isbjørn.

Etter hvert begynte uroen å melde seg blant dem som var igjen på stasjonen. Tessem ble borte veldig lenge. Plutselig kom hundene tilbake uten ham.

Det ble satt i gang en leteaksjon, og 27-åringen ble funnet drept, rett ved den lille hytta på Nordpunktet, noen kilometer fra værstasjonen. Isbjørnen var der fortsatt.

– De som lette etter ham hadde heller ikke med seg våpen. Det sier noe om bevisstheten rundt isbjørn på den tiden, sier Amundsen.

De måtte tilbake til stasjonen for å hente våpen, før isbjørnen til slutt ble skutt.

Bjørn Tessem (t.h.) sammen med kollegaen Knut Aarsand på Jan Mayen i 1970. De to jobbet også sammen på Bjørnøya det året Tessem ble drept. Foto: Privat

1977

Sommeren 1977 mistet en østerriksk turist livet da han ble angrepet av en isbjørn i Magdalenfjorden.

Birger Amundsen drev på den tiden en forskningsstasjon i Ny-Ålesund, litt lenger sør på vestkysten av Spitsbergen. Han forteller at turfølget ikke hadde med seg våpen da isbjørnen kom til leiren deres midt på natten.

– Det ble etablert en sannheten om at det ikke var isbjørn på vestkysten av Spitsbergen på sommeren. Det viste seg å være feil. De var elleve stykker som lå i telt i Magdalenafjorden da isbjørnen kom, forteller han.

Bjørnen gikk fra telt til telt i leting etter mat. Den snublet over teltet der østerrikeren lå alene. Den generelle oppfatningen er at han trodde noen tullet med ham, og derfor krøp ut av teltet. Da sto han plutselig ansikt til ansikt med isbjørnen.

– I en sånn situasjon angriper bjørnen. Det ble mye oppstyr. Alle våknet, men ingen hadde våpen. De prøvde å distrahere isbjørnen, og det førte til at andre ble skadet, sier Amundsen.

Bjørnen tok den døde mannen med seg vekk fra stedet og han ble aldri funnet.

1995

I mars 1995 ble Nina Jeanette Olaussen (22) drept av en isbjørn på Platåfjellet, like over Longyearbyen.

Hun gikk til fots sammen med en venninne da bjørnen angrep ved 12-tiden.

– På den tiden var det observert mye isbjørn rundt Longyearbyen. Da må man være forberedt. De gikk uten våpen og trodde de var i nærområdet. De tenkte det var trygt. Men intet område er trygt når isbjørnen er i nærheten. Du kan være på toppen av et fjell, men isbjørnen kan være der. Den kan være alle plasser og ingen plasser, sier Amundsen.

Oppe på fjellet som ligger vest for Longyearbyen, like ovenfor bebyggelsen, møtte de ubevæpnete venninnene isbjørnen som gikk til angrep.

Da den gikk til angrep, klarte venninnen å komme seg unna og ta seg ned til Longyearbyen. Det ble sendt ut et helikopter til Platåfjellet, men det rakk ikke frem så raskt at mannskapet om bord kunne redde 22-åringen unna isbjørnen.

Etter tre skudd fra Sysselmannens folk, segnet isbjørnen om i snøen.

Det var en ung isbjørn på mellom to og fire år som tok livet av 22 år gamle Nina Olaussen fra Oslo på Svalbard. Isbjørnen ble senere avlivet av folk fra Sysselmannens kontor. Her er bildet av den drepte bjørnen fra 1995. Foto: NTB scanpix

1995

Bare noen måneder senere, i august 1995, ble den 58 år gamle sjømannen Helmer Kristian Kristensen fra Tromsø drept av isbjørn på Kiepertøya. En 49 år gammel mann fra Stockholm som ble skadd i ulykken, var også mannskap om bord på turistbåten «Origo».

Angrepet skjedde da to grupper fra båten var i land for å gå tur. Den ene gruppen på fem personer gikk nordover på øya og ble overrasket av en isbjørn.

– Da må du bare snu. Du kan ikke insistere på å fortsette. Kristensen forsøkte å skremme bjørnen. Han hadde en signalpistol med 3–4 skudd, men bjørnen reagerte ikke. Isbjørner reagerer forskjellig på lyd, sier Amundsen.

Gruppen hadde ikke med seg et grovkalibret våpen.

– Isbjørnen ble forsøkt skutt med et en finkalibret pistol. Da ble den bare sint og gikk til angrep, sier Amundsen.

2011

I august 2011 ble 17 år gamle Horatio Chapple drept og fire andre alvorlig skadet da en isbjørn angrep en teltleir ved Von Postbreen i Tempelfjorden, rundt 40 kilometer fra Longyearbyen.

Ungdommene reiste med British school of exploring society, som hvert år arrangerer ekspedisjoner blant annet til Svalbard.

Britene sov da en 250 kilo tung isbjørn greide å ta seg uoppdaget inn i leiren uten at snubleblussen ble utløst.

I tillegg sviktet mauserrifla da en av lederne skulle skyte isbjørnen. Fire rifleskudd fungerte ikke, og det var først ved det femte forsøket at bjørnen ble skutt og drept.

– For meg var det helt uforståelig. De hadde med seg erfarne guider. Hva betyr det at noen er erfaren? Det viste seg at de ikke hadde noen erfaring. Det fikk en fatal konsekvens, sier Amundsen om hendelsen.