Drept av isbjørn: – Det er et lite samfunn og det preger alle sammen

– Folk i Longyearbyen er sjokkert. Det er en forferdelig hendelse, sier lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen.

En utenlandsk mann er død etter at han natt til fredag ble angrepet av en isbjørn i Longyearbyen på Svalbard. Mannen teltet på Longyearbyen camping, like ved flyplassen i Longyearbyen, da han ble angrepet.

Seks andre personer som var på stedet blir nå ivaretatt av helsepersonell og lokalt kriseteam.

– Vi har fokus på å bistå dem som stod midt oppi dette. Vi har samlet dem og innlosjert dem, så de får mulighet til å prate ut om ting.

– Annerledes risikoaksept ved å bo i Arktis

Den siste tiden har det vært flere isbjørn i nærheten av bebyggelse rundt Longyearbyen. Det er foreløpig ikke kjent om isbjørnen som angrep natt til fredag er en av de samme bjørnene som har blitt jaget bort tidligere denne uka.

– Det har blitt mer kontaktpunkt mellom isbjørn og mennesker, både i Longyearbyen og også ut på øygruppa, sier Olsen.

– Isbjørn og mennesker er ikke et nytt fenomen i Arktis, det er noe vi må forholde oss til. Vi har en annerledes risikoaksept ved å bo i Arktis enn det er ved å bo i en storby på fastlandet. Så å kunne garantere for en absolutt sikkerhet på ethvert område på Svalbard vil være en umulig oppgave tror jeg.

Han tror imidlertid folk ikke føler seg mer utrygg til tross for at isbjørnen har blitt mer nærgående de siste årene.

– Jeg har bodd her i over 20 år, og jeg føler ikke at jeg er utrygg. Det tror jeg også gjelder for samtlige som bor i Longyearbyen.

– Det er et lite samfunn og det preger alle sammen, sier lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen. Foto: Helge Carlsen / NRK

Har vært isbjørn i området

Ifølge Torgeir Prytz, leder i Longyearbyen jeger og fisk, har det vært isbjørn i området ved campingplassen tidligere.

– Kanskje en ikke skal være så overrasket, men det er jo et sted du føler deg relativt trygg. Så det er jo trasig at noe sånt skjer, sier Prytz.

Reiselivssjefen uttrykker sterk sympati med den omkomnes familie og alle de som er berørt av hendelsen.

Reiselivssjefen har satt krisestab for å hjelpe medlemsbedrifter og turister som trenger informasjon rundt sikkerhet, og spørsmål fra pårørende. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Det er en så sterk og brutal påminnelse om hvor vi bor, og at vi alle må ha sikkerhet øverst på agendaen vår, sier daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Reiselivet på Svalbard har stort fokus på isbjørnsikring når man overnatter i terrenget.

Men nå står man overfor en ny situasjon, med et angrep nær Longyearbyen.

– Det som er spesielt er at det skjer i umiddelbar nærhet til bygrensen. Det må vi nok få ta litt inn over oss. Både som lokalsamfunn og turistvirksomhet i forhold til hvordan vi skal te oss, sier Brunvoll.

Longyearbyen camping har aldri opplevd isbjørnangrep med dødsfall. På sin Facebook-side kondolerer de til de etterlatte.