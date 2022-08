SAS-pilotane seier ja til ny arbeidsavtale

Ved midnatt gjekk fristen for uravstemminga blant pilotane i SAS ut. Etter 15 dagar med streik, blei streiken avblåst 18. juli.

I avtalen som blei forhandla fram, gjekk pilotane blant anna med på lønnskutt, og at avtalen skulle gjelde for fem år. SAS på si side forplikta seg til å gi alle pilotane som blei sagde opp under pandemien, jobbane tilbake.

Pilotane var langt frå fornøgde med avtalen som blei underteikna, men no har eit fleirtal av dei organiserte i SAS Norge Flygerforening (SNF) gjeve tilslutning til avtalen, skriv fagforeininga i ei pressemelding.

Også i Danmark og Sverige har eit stort fleirtal av pilotane stemt for avtalen, melder dansk TV 2.

– Viser ansvar

SNF-leiar Jan Levi Skogvang seier i pressemeldinga at resultatet for heile SAS truleg vil vere klart først på tysdag. Han seier pilotane har ofra mykje ved å gå med på lønnsreduksjon, fleksibilitet og opp mot 60 timars arbeidsveke.

Men han meiner resultatet også viser at pilotane tek ansvar.

– Resultatet frå avstemminga viser ein stor ansvar for selskapet som no er i ein vanskeleg situasjon.

Leiar for SAS Norge Flygerforening Jan Levi Skogvang. Foto: ksenia novikova

Han er også glad for at dei har fått ein avtale som også gjel for dei nyoppretta selskapa til SAS.

– Alle dei oppsagde pilotane skal få tilbod om å komme tilbake til SAS. Vi er fornøgde med å ha fått til ein avtale der den norske arbeidslivsmodellen ikkje blir utfordra av SAS, seier han.

Svake juli-tal

Streiken fekk store konsekvensar for flyselskapet. 3700 flygingar blei avlyste og rundt 380.000 passasjerar blei ramma. Samanlikna med juni søkk passasjertalet til SAS med 32 prosent i juli.

For konkurrentane har streiken vore god butikk. Nykommaren Flyr hadde ein rekordmånad i juli med 260.500 reisande. Også Widerøe opplevde ein positiv effekt av streiken, og leverte gode tal i sommar.