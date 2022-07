– For å komme i gang igjen så raskt som mulig må SAS gjøre noe dramatisk. Det mest aggressive virkemiddelet er å redusere prisene.

Det sier Tor Andreassen, professor i innovasjon ved Norges handelshøyskole, til NRK. Han mener SAS må iverksette salg av billetter til en lav pris. Både for å fylle opp flyene fremover, men også for å få tilbake kundene som de tapte under streiken.

I tillegg til å redusere billettprisene, mener professoren at det vil være en god strategi å annonsere dette gjennom tunge reklamekampanjer.

– Nettopp for å vise at de er tilbake. De ønsker å vinne kundenes tillit, og ha lavere priser på gunstige og attraktive ruter, sier Andreassen.

Kamp om kundene

Dersom SAS setter ned prisene for å vinne kundene tilbake, vil andre flyselskaper i Norge møte de lave prisene for å beholde kundene de fikk under pilotstreiken, mener Andreassen.

Tor Andreassen er professor i innovasjon ved Norges handelshøyskole. Han mener SAS må sette inn drastiske tiltak for å vinne kundene tilbake. Foto: NHH

Han forklarer at Norwegian og Flyr har lavere driftskostnader enn SAS har, og at de derfor har mulighet til å holde på de lave prisene lenger.

– I denne kampen om kundene og lave priser, tror jeg at de to første vil kunne stå lenger enn hva SAS har råd til å gjøre, sier professoren.

NRK har vært i kontakt med SAS, som ikke ønsker å kommentere prisstrategien sin.

Merket en økt pågang under streiken

Eline Skari, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, skriver i en e-post til NRK at det er naturlig at prisene går ned når kapasiteten i markedet øker.

Hun forklarer at SAS er tilbake på mange av rutene de deler, som rutene til Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

– Det betyr at det totalt er flere seter å velge mellom for de som skal ut å reise.

Eline Skari, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, sier at selskapet merket en pågang da SAS gikk til streik. Foto: Pressefoto / Norwegian

– På mange av de mest populære rutene har vi svært få seter ledig, mens det på andre er god kapasitet. Derfor varierer prisene naturligvis, sier Skari.

I tillegg til en travel høysesong under sommermånedene, merket de en pågang da SAS gikk til streik.

– Vi ønsker ikke å spekulere i hvordan prisene blir videre, avslutter hun.

Avhengig av tilbud og etterspørsel

Kommunikasjonsdirektør i selskapet Flyr, Anita Svanes uttaler seg heller ikke om hvordan prisene vil utvikle seg.

– I Flyr har vi en struktur med lave administrasjonskostnader og nøkterne lederlønninger som tillater oss å konkurrere på pris, sier hun.

– Priser er dynamiske, og avhenger av tilbud og etterspørsel til enhver tid, skriver hun i en e-post til NRK.

– Lurt å slå til nå

Professor Tor Andreassen mener det er en god strategi å kjøpe billetter nå, dersom du vet at du skal ut å reise rett etter sommerferien eller til høsten.

– Da vil du gjøre gode kjøp på attraktive billetter.

Andreassen mener at når SAS har fått kundene tilbake, vil de gradvis justere prisene opp igjen som de var før streiken.

– De må ha en lønnsom vekst. Det har de ikke hvis de har lave priser, sier Andreassen.

Må trolig sette ned prisene

Terje Berge i Finn Reise sier at billettprisene har vært ganske stabile denne uka.

– Vi ser jo at prisene ikke er tilbake til normalen. Flyene er godt solgt, og de få setene som er ledige kan de ta veldig mye for. Det blir nok en god stund før prisene er tilbake til det gamle prisnivået vi er blitt bortskjemt med.

Terje Berge i Finn Reiser Foto: Finn.no

Berge sier at de likevel tror at etter hvert som SAS kommer i gang, vil det bli rimeligere å reise.

– Vi vet at både Flyr og Norwegian har ganske fulle fly allerede. Skal SAS komme inn der nå, så må de jo sannsynligvis sette ned prisene for å lokke folk til seg igjen, sier Berge.

Etter hvert vil SAS få flyene sine i lufta og tilbake i normal trafikk.

– Da vil det jo bli flere seter i lufta som de andre aktørene også må forholde seg til. Det blir spennende utover å se hvor mye prisene kan gå ned. Samtidig må jo alle tjene penger etter to år med minus, sier Berge.