SAS håper å kunne fly fra 14 i morgen hvis det blir løsning

– Det gjenstår mange spørsmål som må løses. Vi har ingen løsning per nå, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK, like etter klokken 19 onsdag kveld.

Han sier at det er de samme temaene som ble brakt inn i meklingen sist, som skal diskuteres onsdag. Det betyr blant annet arbeidstid, turnus og lønn.

– Vi skal forsøke å finne en løsning på konflikten. Jeg har alltid tro på en løsning, men det er krevende, sa Ruland onsdag ettermiddag.

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund Yngve Carlsen kom til Riksmeklerens kontor i ettermiddag.

– Jeg hører at SAS sier det er et grunnlag for å diskutere. Hvis det stemmer, er det positivt, for vi ønsker å løse denne konflikten så snart som mulig, sa Carlsen til NRK ved ankomst i 15-tiden.

Halvannen time seinere understreket han at de fortsatt har en del å forhandle om.

– Det kan ta lang tid, og vi fortsetter utover kvelden.

667 SAS-avganger ble innstilt mandag. På Gardermoen var det lange lister over innstilte avganger. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Har forberedt et grunnlag

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier til NRK at partene har forberedt et grunnlag før dagens mekling.

– Vi er kommet til en god og konstruktiv fase der vi, med riksmeklerens hjelp, forhåpentligvis får en løsning på denne tragiske streiken, sier Johansen.

Informasjonssjefen sier at det vil ta noe tid å komme tilbake til normal drift dersom partene skulle komme til enighet.

På vei inn til meklingsmøtet sa forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernes, «det håper vi absolutt» på spørsmål om hun trodde det nå var grunnlag for en løsning.

SAS har foreløpig kansellert avganger fram til klokka 14 i morgen torsdag, og holder dermed muligheten åpen for at konflikten nærmer seg en løsning.

– Hvis man kommer til enighet, vil vi så godt det lar seg gjøre forsøke å levere på det programmet som står oppført etter klokka 14, sier Johansen til NRK.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland skal lede meklingen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Over 300.000 rammet

Streiken i SAS startet sist fredag etter at forhandlingene mellom NHO Luftfart og pilotenes fagforening Parat brøt sammen.

Så langt er totalt 3306 avganger blitt innstilt og nærmere 330.000 passasjerer blitt rammet som følge av streiken.

SAS har opplyst at 504 avganger vil bli innstilt 1. mai, og at 47.583 passasjerer blir rammet.

Steile fronter

Forholdet mellom partene har vært uforsonlig og med harde utfall siden streiken brøt ut.

Finansdirektør Torbjørn Wist i SAS sa tirsdag at pilotene hadde stilt ultimative krav og ønsket streiken.

Pilotene, på sin side, anklaget SAS for å ville kvitte seg med pilotene.