Et av pilotenes viktigste krav i forhandlingene med SAS denne våren har vært å beholde to avtaler som flyselskapet har sagt opp: en rollefordelingsavtale og en avtale som gikk på annsenitet og karrieremuligher for pilotene.

Denne avgjørelsen er ifølge lederen for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, en stor årsak til at konflikten fortsatt pågår.

– Når avtaler som stadfester hvem som skal fly den lønnsomme produksjonen blir sagt opp, mistenker vi at SAS har andre planer for oss fremover og at de har tenkt til å kvitte seg med oss. Man er ikke med på SAS' fremtidsplaner når slike avtaler blir sagt opp, sier han.

Rollefordelingsavtalen

Avtalen som går ut på hvem som skal fly den lønnsomme produksjonen, eller flyrutene, er den såkalte rollefordelingsavtalen.

Den handler om at pilotene som er ansatt i SAS Skandinavia skal fly de lønnsomme rutene inn og ut av Skandinavia.

– Avtalen ble inngått i 2004, og som man levde godt med gjennom krisen i 2012. Den lever man også godt med nå som SAS tjener gode penger. Det er merkelig at man velger å si opp en slik avtale, sier Skogvang.

– Ikke relevant

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS viser til rollefordelingsavtalen som ble laget i 2004, da SAS så helt annerledes ut, med mange andre selskaper i SAS-gruppen. Den gangen besto SAS-gruppen blant annet av selskaper som Spanair, Air Baltic, BMI og Widerøe.

– Den er ikke relevant i 2019 i dagens konkurransesituasjon, sier han og legger til:

– Hver gang vi legger et trafikkprogram så gjør vi det til det beste for alle ansatte i SAS, inklusive pilotene. Foreningene ønsker å ha styringsrett på området, noe som er hemmende, fordyrende og lite hensiktsmessig i et moderne konkurransekraftig selskap.

Avtale om annsienitet

Den andre avtalen som ble oppsagt går blant annet på videre karrieremuligheter for pilotene i SAS og ansiennitet.

– Avtalen har vi hatt i 70 år, riktignok i forskjellige fasonger. Å si opp en slik avtale ensidig og tro at vi skal sitte og betale dyrt hver gang er ikke greit, sier Skogvang.

Avtalen regulerer blant annet hvordan man fordeler trafikken, rekkefølgen for opprykk fra styrmann til kaptein og hvem som skal fly på de tre basene i Skandinavia.

Reagerer på fremgangsmåte

Pilotleder Skogvang uttalte til NRK i går at oppsigelsen av de to avtalene har skapt mye oppmerksomhet i forhandlingsrommet.

– SAS mener de ensidig kan fjerne disse avtalene. Det kan ikke bare være slik at partene i arbeidslivet bare kan fjerne en avtale og så skal den andre part måtte bruke forhandlingskraft hvert år for å få de inn igjen. Den fremgangsmåten som er blitt brukt av SAS er totalt forkastelig, sa Skogvang.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen mener imidlertid at rollefordelingsavtalen ikke lengre er relevant. Han sier også at pilotforeningen under forhandlingene ble tilbudt livslang jobbgaranti for samtlige piloter, som de takket nei til.

– En uhørt løsning

Skogvang opplyser at de ikke er fornøyd med SAS' forsalg om jobbgaranti.

– Når det gjelder spørsmålet om individuell jobbgaranti er jo det en uhørt løsning for en fagforening. En tariffavtale skal omhandle generelle lønns- og arbeidsvilkår for en gruppe mennesker. Skal vi da som forening gi oss selv en individuell rettighet på bekostning av andre i en tarifforhandling?

Han setter også spørsmålstegn ved SAS' uttalelser om de skal ansette flere hundre piloter de neste årene.

– Hva med dem? Problemet har aldri vært de som allerede er ansatt. En slik «garanti» er bare en provokasjon overfor oss som forening. Vi oppfatter vel at dette forslaget ikke lenger er på bordet og ble fjernet av SAS lenge før meklingen startet. Vi er derfor litt forundret over at det i det hele tatt stilles spørsmål om dette.