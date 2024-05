Hamas sier de har akseptert våpenhvileforslag

Ifølge Reuters siterer Al Jazeera en Hamas-kilde på at de informerer meklerne i forhandlingene om at de aksepterer våpenhvileforslaget lagt fram av Egypt og Qatar.

Like etter bekrefter Hamas i en uttalelse at de har akseptert et våpenhvile-forslag, ifølge NTB.

Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh skal ifølge uttalelsen ha tatt en telefon til Qatars statsminister og den egyptiske etterretningsministeren og informert dem om at Hamas går med på avtalen deres.

Reuters melder at det så langt ikke er kjent hva våpenhvileavtalen innebærer.

Hamas sier at ballen nå er spilt over til Israel. Israel har foreløpig ikke kommentert uttalelsen.

Tidligere mandag ba Israel folk i den østlige delen av Rafah om å evakuere. Blant innbyggerne skapte dette frykt for at en bakkeinvasjon kan være nær forestående.