Vil flytte eksamen før russetiden

Til Nettavisen sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) at hun har som mål å flytte eksamen til før russetiden.

– Jeg kan bekrefte at jeg har et mål om at skriftlig eksamen skal være ferdig avviklet før 17. mai i 2026, sier hun der,

Med dette håper Nordtun på en forskyving av russetiden, fra 2026.