SAS avlyste flytur få timer før avreise

Tidligere denne uken ble det kjent at SAS avlyser rundt 4000 flyvninger i sommer. Det er rundt 5 prosent av alle selskapets planlagte flyavganger. Avlysningene kan få store konsekvenser for passasjerene. Flere av avlysningene har kommet bare få timer før avreise.

Fikk beskjed på SMS mens han sov

En av dem som opplevde dette er Jan Tore Kjær. Han og kona skulle være med et fly som gikk til Nice i Frankrike klokken 7.

– Jeg fikk en SMS mens vi lå og sov. Vi våkner klokken 4 og skal gjøre oss klare for å reise til flyplassen. Da ser vi at reisen er kansellert. Det lå en melding til der om at vi var booket om til Zürich med et fly som gikk tidligere enn klokken 7, med 10–12 timers venting på flyplassen. Så en ny melding om at den turen også var kansellert.

– SAS burde berolige kundene sine ved å gi en tidsfrist for avlysninger, sier Jan Tore Kjær. Foto: NRK

–Vi fikk beskjed om at vi da skulle reise med et fly dagen etter. Det var ingen mulighet til å kontakte SAS og ikke noe hjelp å få.

Kjær mener at selskapet burde visst om kanselleringen før.

– Jeg så da vi booket setene at det var mange ledige plasser på flyet. De slår sammen halvfulle flighter til fulle fly, sånn virker det som for meg. Og uten å tenke på konsekvensene for kundene.

Dyrere hotell og ekstrautgifter

Han forteller at de ventet til kort tid før avreise med å bestille flyplasstransport, hotell og en båttur.

– Vi har gått og ventet – går flyet eller ikke – så regnet vi med at 35 timer før er det trygt å bestille. Når du først har bestilt er det ikke mulig å avbestille disse tingene igjen.

Fordi Kjær ventet så lenge med å bestille, hadde prisen på hotellet gått opp.

Badebuksa forblir tørr et døgn til. Foto: NRK

– Så det ble dyrere for oss også. Vi får ikke reist før et døgn senere, vi må fortsatt betale for flyplasstransport, hotell, ekstra frokost på morgenen og en ny båttur. Dette er respektløst av SAS. De forstår ikke konsekvensene av dårlig planlagte kanselleringer.

Han forteller at moren hans skal på cruise i Middelhavet i juni.

– Hun kommer til å kansellere SAS-billetten sin, hun tør ikke stole på dem. Hun har fem timer fra hun lander til båten går. Cruiset er betalt og hun får ikke igjen pengene om flyet ikke kommer fram, sier Kjær.

Livsfarlig for SAS

– SAS har i lang tid tullet rundt med folks billetter, også nå «etter» covid. De taper veldig mye på å ikke gi beskjed i tide. Når de nå i forbindelse med sommerens kanselleringer, ikke kan gi beskjed i god tid, så må man lure på hva som har skjedd med logistikkavdelingen i SAS. For meg virker det helt ubegripelig. De gir ikke kundene sine mulighet til å tilpasse seg. Det er dårlig for omdømmet, og rimelig arrogant.

Det sier Frode Steen Han er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole.

Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Steen sier at veldig mange SAS-kunder er helt avhengig av å vite når de skal reise.

– SAS har hatt en veldig lojal stamme av kunder som er det vi gjerne kaller business-kunder. Det segmentet er veldig avhengig av presisjon. Det er kjempeviktig for dem å komme frem til riktig tid. Jeg hører mange rundt meg si at de ikke tør å bestille reise, for de vet ikke om de kommer frem når de skal. Dette er livsfarlig for SAS. De undergraver det viktigste segmentet sitt.

Steen sier at i en konkurransesituasjon kan du ikke være det selskapet som kansellerer mest.

– Jeg tenker at den optimale situasjonen er å fortelle om den nye ruteplanen så fort som mulig. Å få innstilt et fly til Bergen går stort sett bra. Men det hjelper ikke meg å komme til Helsinki etter kontortid, når kunden skulle vært der før lunsj.

En av pilotene ble syk

– Beklageligvis ble flyet i dag tidlig til Nice kansellert i løpet av natten, som en konsekvens av at vi fikk innmeldt sykdom hos en av pilotene. Dessverre fikk vi ikke erstattet vedkommende på så kort varsel siste natt, og jobben med å flytte passasjerer over til andre avganger ble igangsatt.

Direktør for Samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen Foto: Astri Husø / NRK

Det skriver direktør for samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen i en e-post til NRK.

– På en årets travleste langhelger så har det vært krevende å finne alternative løsninger tett opptil planlagt avgangstid, da flyene er fulle. Vi beklager selvsagt det inntrufne og vi vil håndtere evt. henvendelser fra de som ble berørt i samsvar med passasjerenes rettigheter, skriver Johansen.

På spørsmål fra NRK om passasjerene på de 4000 innstilte flyvningene i sommer har blitt varslet, svarer pressesjef i SAS, John Eckhoff i en SMS:

– VI jobber med det nå, og man blir varslet fortløpende på den kontaktinformasjonen man har oppgitt til flyselskapet. Dersom du har bestilt gjennom et reisebyrå/ekstern nettside så kommer det beskjed fra dem.