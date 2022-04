– Dette opplevde vi som et forsøk på utpressing, sier Harald Tom Nesvik til NRK.

Nesvik var fiskeriminister mellom august 2018 og januar 2020. I påskeferien skulle han og kona nyte late dager i Frankrike. Plutselig fikk han melding fra SAS om at han måtte sjekke inn på flyet dagen etterpå. To dager før opprinnelig hjemreise.

– Da ringte jeg SAS, men fikk bare beskjed om at det er slik det er, og at vi bare måtte akseptere det, sier Nesvik til NRK.

Etter lange diskusjoner med kundeservice, fikk han beskjed om at de kunne få være med på deres opprinnelige fly. Men de måtte da oppgradere billetten, forteller han.

– Vi fikk beskjed om at vi da måtte betale 16.000 kroner for de nye billettene, selv om vi egentlig hadde betalt for flybillettene for mange måneder siden.

Han forteller at han så satt flere timer i telefon med SAS, før de til slutt ble enig om å booke om reisefølget til et Lufthansa-fly.

– Det ble stadig nye forsinkelser, og det endte med at vi mistet flyet hjem til Ålesund da vi kom til Oslo, sier han og sukker tungt.

– Utnyttet pandemien

Ifølge leder i Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset, ligger SAS nå på rundt 100 kanselleringer i uka, og rundt 400 totalt i april.

– Vi mener mye av det her skyldes den veien SAS har valgt, hvor de har utnyttet pandemien til å si opp 560 SAS-piloter. De ble rett og slett kastet ut på gata allerede en måned etter at pandemien startet, sier Klokset til NRK.

29. mars ble forhandlingene mellom pilotforeningen i SAS og selskapet brutt etter bare én dag. Neste steg i prosessen ble utsatt til etter påske for å skåne påsketrafikken. En streik blant pilotene i selskapet kan være nært forestående.

Klokset mener at SAS i kjølvannet av pandemien har startet flere nye selskaper, hvor de ansetter nye folk, slik at de kan «dytte alle ned til bunnen av en lang lønnsstige».

– Dette gjør de for å spare kostnader. Vi mener at dette ikke er slik man opererer, sier han.

Tror sommeren blir verre

Klokset forsikrer dog om at streik er noe alle parter ønsker å unngå.

– Alle parter i denne forhandlingen har et ansvar, og vi vil gjøre alt vi kan for å unngå det. Men vi kan ikke leve med at våre medlemmer blir kastet ut på gata, og at de etterpå starter opp nye selskaper hvor de rekrutterer nye folk.

Sommertrafikken nærmer seg med stormskritt for flyselskapene, og foreningen frykter at problemene vil bli enda verre for SAS de kommende månedene.

– De har så store utfordringer med besetningene, bakkeansatte og teknikere. SAS klarer ikke å holde på folkene sine med den politikken ledelsen fører, sier Klokset.

Innrømmer trøbbel

Pressesjef i SAS Norge, John Eckhoff, sier at kanselleringene skyldes etterdønninger etter pandemien.

– Vi sliter med bakkemannskaper, trening av ansatte og sikkerhetsklareringer. Det er en situasjon vi deler med flyselskaper over hele verden, sier han til NRK.

John Eckhoff, pressesjef i SAS, beklager hendelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Hadde ikke dere løst problemet ved å ta inn de mange som ble sagt opp under pandemien?

– Da ville vi hatt en rekke piloter og kabinansatte som ikke ville hatt noe å gjøre. Det hjelper ikke for oss å få inn masse ansatte vi ikke kan bruke. Det er en hel logistikk-kjede som skal henge sammen, sier han.

– Beklager

SAS har den siste tiden fått kritikk fra flere hold, blant annet fra Nesvik, som nå krever en unnskyldning fra selskapet.

– Vi synes det er leit når vi ikke klarer å oppfylle forventningene fra passasjerene. Når du blir utsatt for en ufrivillig ombooking, gjør vi alt vi kan for å finne et kostnadsfritt alternativ, slik at man kommer seg hjem enklest mulig.

– Nesvik sier at han opplevde SAS’ håndtering som et forsøk på utpressing. Hva tenker du om det?

– Det forstår jeg ikke, det må rett og slett være en menneskelig feil.

– Vil dere beklage til han?

– Vi beklager selvfølgelig til alle som har problemer med SAS. Vi ønsker å gi et så godt tilbud som mulig, sier Eckhoff.

Dobbelt så mye SAS-trøbbel

SAS-kunder har i år nesten dobbelt så mange henvendelser til Forbrukerrådet som på samme tid i 2019, opplyser seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, til NRK.

– SAS og Norwegian har kjempet om tronen hvert år om hvem som får flest henvendelser, men i år ligger SAS an til å slå Norwegian ganske ettertrykkelig, sier Iversen.

Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet, forteller at de opplever flere henvendelser om SAS-trøbbel. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Han påpeker at kundene har rett til å bli transportert til destinasjonen de har bestilt – så fort som mulig, om det skulle skje en kansellering.

– Man bør ta kontakt med flyselskapet for å komme til en løsning, men der opplever vi dessverre at flere sliter med å komme i kontakt på en rask og effektiv måte. Det er lov med avvik for flyselskaper, men da må man håndtere de på en ryddig og god måte, understreker han.