Sanner krever skattesvar fra Ap og SV

De rødgrønne partiene som vil i regjering til høsten må enten skrote dyre valgløfter eller øke skattene mer enn det Arbeiderpartiet har varslet hittil.

Det mener finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner.

Han krever svar fra Ap og SV på hvordan den rødgrønne skattepolitikken blir.

– Støre må nå avklare om det er Arbeiderpartiets skattegaranti eller SVs velferdsløfter som vil gjelde inn i neste periode dersom de vinner valget, sier han.

Skolemat, billigere tannhelse og gratis SFO. Det er bare noen av SVs valgløfter.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Men mens SV har åpnet for over 20 milliarder kroner i økt skatt, sier Arbeiderpartiet stopp på 7 milliarder kroner i økt skatteregning i sitt alternative statsbudsjett for 2021.

– SV har kommet med løfter på flere titalls milliarder kroner, bare løftet om gratis SFO tilsvarer Arbeiderpartiets skatteløfte, sier Sanner.

– Ikke bekymret

Men Ap går til valg på egen politikk og et tydelig skatteløfte, sier finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen.

De med vanlige og lave inntekter skal betale mindre skatt, og de rikeste mer, sier han.

– Ap og SV har et godt utgangspunkt for samarbeid, fordi vi også prioriterer rimeligere barnehage og SFO. Jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal komme til enighet om gode velferdsløsninger innenfor vårt skatteløfte, sier Knutsen.

Samtidig understreker SV-leder Audun Lysbakken at han ønsker å flytte på mer penger enn Ap og Sp.

SV-leder Audun Lysbakken vil øke skattene vesentlig mer enn Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Jeg mener at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er for forsiktig i skattepolitikken. For forsiktige både i å fordele mer fra de rikeste til vanlige folk, og fra privat forbruk til felles velferd. Kommer vi inn med styrke blir det mer rettferdig fordeling, sier Lysbakken.

– Vil ikke garantere lavere skatt

– Er din egen skattegaranti at skattene skal videre ned, hvis Høyre får fornyet tillit ved valget?

– Vi løper ikke rundt med garantier. Men dette er ikke tiden for å øke skattenivået, verken for arbeidstakere eller for bedrifter og næringsliv, sier Jan Tore Sanner.