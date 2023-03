Sametinget ber om uavhengig gransking av Fosen-saken

Flertallet består av Norske Samers Riksforbund, Senterpartiet og Flyttsamelistas sametingsgruppe.

– Staten sitter på eiersiden av Fosen vindkraftanlegg gjennom Statkraft, er konsesjonsmyndighet, har vært partshjelp i rettsprosessen, gitt investeringer til utbyggingen gjennom Stortinget og skal også følge opp høyesterettsdommen, sier parlamentarisk nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Maren Benedicte Nystad Storslett.

– Det er lite tillitvekkende at staten sitter i mange roller på en gang, og vi stiller spørsmål ved om det er riktig at staten tilgodeser seg selv, sier Storslett til NTB.

NRK forklarer Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Bla videre Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. Les mer om Fosen-dommen her Forrige kort Neste kort

Det er en dyp tillitskrise mellom samene og den norske stat. Denne tillitskrisen må regjeringen søke å bøte på, fremholder Storslett.

– Staten må sette i gang en uavhengig gransking så vi kan sikre at dette ikke kan skje igjen, avslutter Storslett.

Demonstrasjoner

I over en uke demonstrerte Norske Samers Riksforbund og Natur og ungdom i Oslo og sperret inngangen til flere departementer.

Det hadde da gått 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindmøllene på Fosen strider mot samers menneskeretter.

Til slutt kom beklagelsen fra regjeringen.

– Fosen-samene har ventet i over 500 dager på at Høyesterettsdommen skal følges opp, samtidig som de lever med at det pågår et menneskerettighetsbrudd. Regjeringen må få stoppet dette og følge opp reparasjonsplikten, mener Storslett.

