Rotevatn: – Venstre vil ikke stille ultimatum mot oljeboring

Dagen etter valget åpna Arbeiderpartiet for gå sammen med regjeringa om å utrede oljeleting i Lofoten.

Venstre, som nå skal forhandle om regjeringssamarbeid med de blåblå, gikk til valg på å verne Lofoten. Men nå utelukker de ingenting, ifølge sentralstyremedlem Sveinung Rotevatn.

– Jeg tror alle forstår hvor viktig den saken er for Venstre, men vi har ikke stilt ultimatum i valgkampen og gjør det heller ikke nå, sier sentralstyremedlem Sveinung Rotevatn til NRK torsdag, og begrunner det med at ultimatum kan sette «partiet på gangen» i forhandlinger.

Rotevatn mista stortingsplassen sin i valget, men nevnes av flere som aktuell til en statsrådpost i en eventuell regjering der Venstre er med, ifølge VG.

– Jeg har lovd velgerne vern

– Jeg har lovd velgerne mine at vi skal verne LoVeSe. Jeg håper vi klarer å presse regjeringa til å la være å utrede, sier Sveinung Rotevatn, sentralstyremedlem i Venstre, i intervju med NRK torsdag morgen. Foto: Margrete Konstad / NRK

Regjeringa på sin side er avhengig av Venstre for å få flertall på borgerlig side i andre saker i de neste fire år. De fire borgerlige partiene har varsla at de skal møtes torsdag.

– Vi utelukker ingenting fordi det er en del viktige ting vi nå skal gjøre. Som å hindre oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, sier han.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Gjennom å få til en politisk forståelse for at det ikke skal skje. Om det blir gjennom en samarbeidsavtale eller regjering eller hva det blir, det vil tiden vise, sier Rotevatn, som omtaler saken som en av flere viktige krav.

– Betyr dette at du åpner for å samarbeid med regjeringspartiene selv om det blir utredning av oljeleting i Lofoten?

– Som jeg sa istad så stiller vi ikke noe ultimatum. Jeg håper vi klarer å presse regjeringa til å la være å utrede, sier Rotevatn.

Venstres store dilemma hviler på Lofoten-saken, mener Anja Johansen, fylkesleder i Venstre i Nordlang. – Om vi ikke går i regjering, er det en risiko for at de største partiene kan gå sammen om konsekvensutredning av oljeboring. Og om vi går i regjering, så må vi altså gå i regjering med FrP og få kjeft for det. Det er vår «Catch 22», sier Anja Johansen, fylkesleder for Venstre i Nordland.

For et halvt år siden nekta Venstre å gå i en regjering der FrP var med. Tirsdag bekrefta imidlertid partiet at det vurderer å gå i regjering, også dersom det blir med FrP.

Leder i Venstres fylkesparti i Nordland sier til NRK at partiet kommer til å «få mye kjeft» for å forhandle med FrP, men fylkeslederen mener det er verdt det - om man oppnår vern av Lofoten.

Det vil være «helt koko» av Venstre å gå i regjering uten lovnad om vern av områdene, mener hun.

– Om vi ikke vinner Lofoten kan vi like godt stille oss på utsida. Den saken må være helt avgjørende, sier hun, og kaller Lofoten-saken for partiets «viktigste forhandlingskort»

– Det høres ut som du taler for et slags ultimatum?

– Selvfølgelig kan du formulere det sånn. Det vil være til skade for Norge å stikke sugerøret i Lofothavet nå, det er ikke der inntektene er å hente i framtida, så jeg håper at Høyre og FrP tar til vettet, sier hun.

Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam uttalte onsdag at han er «realpolitisk overbevist» om at Lofoten-saken blir parkert for hele den kommende stortingsperioden i de kommende forhandlingene om borgerlig samarbeid.