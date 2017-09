Vil stille mistillitsforslag mot regjeringen hvis det blir oljeboring i Lofoten

– Om det blir nødvendig vil Miljøpartiet de grønne felle regjeringen på dette spørsmålet, sier talsperson for partiet, Une Bastholm.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at Arbeiderpartiet nå åpner for samarbeid med regjeringen om en konsekvensutredning for oljeboring i Lofoten.

– Da må Arbeiderpartiet ta stilling til om de vil beskytte regjeringen og beholde dem, eller beskytte Lofoten, sier Bastholm.

For Miljøpartiet de Grønne er det helt uaktuelt. Bastholm mener at 2/3 av Norges befolkning aldri vil akseptere at det settes i gang en konsekvensutredning.

– Dette er et område med store fiskeriressurser og naturverdier som er mye viktigere enn olje, sier Bastholm.

Vurderer hvis det kommer forslag

Arbeiderpartiet åpner for samarbeid med regjeringen om en konsekvensutredning, hvis regjeringen selv fremmer forslag om dette til Stortinget.

– Vi er åpne for å snakke med regjeringen for å få gjennomført Arbeiderpartiets program, jeg tror det er et stykke til de kommer til å tenke sånn, sier leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Vi er åpne for å snakke med regjeringen for å få gjennomført Arbeiderpartiets program, sier Jonas Gahr Støre. Foto: John Inge Johansen / NRK

Tidligere i dag ble det kjent at Arbeiderpartiet står klar til å samarbeide med regjeringen om å åpne for konsekvensutredning utenfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masta.

Nå i ettermiddag presiserer Støre at de ikke vil fremme forslag, men at det er regjeringen som må komme med et forslag i så store saker.

– Arbeiderpartiet har sitt program, men dette må regjeringen ta initiativ til. Vi kommer ikke til å fremme noe forslag om det i Stortinget, sier Støre til NRK.

Han presiserer at når de skal vurdere det spørsmålet må de se på forvaltningsplanen for havområdene for Lofoten og Vesterålen som kommer senere.

Miljøbevegelsen raser mot Støre

– Utrolig nok er debatten om oljeboring i Lofoten i gang igjen. Det er så hinsides all fornuft at jeg får vondt langt inn i margen, skriver WWF Norges generalsekretær Nina Jensen i et harmdirrende Facebook-innlegg onsdag.

Hinsides all fornuft, sier Nina Jensen om konsekvensutredning for oljeboring i Lofoten. Foto: WWF-Norge/Fredrik Myhre

Hun mener et olje-nei i de sårbare havområdene ikke burde hvile på Venstre og KrFs skuldre alene.

– Det er svært trist at den viktigste beslutningen i vår tid skal hvile på de minste partiene. Det er på tide at de største partiene tar dette ansvaret, sier hun til NTB.