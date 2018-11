Simen Bondevik gråt etter KrFs veivalg – vurderer å slutte i partiet

GRÅT: Simen Bondevik, leder i Akershus KrFU under landsmøtet der de får beskjed om at partiet har valgt å gå inn i Solberg-regjeringen. Flere tapende delegater ble observert gråtende etter at resultatet av voteringen ble forkynt.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK