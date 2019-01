Ropstad om tvillingkommentaren: – Krøkkete sagt

Abortsaken har vært et omdiskutert og viktig tema for KrF i en regjeringsplattform med de borgerlige partiene. Etter at det ble klart at partiet blir en del av regjeringen, er det nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad som har skapt de største overskriftene.

Jonas Gahr Støre (Ap) påpekte i partilederdebatten på NRK torsdag kveld, at den nye innskrenkingen vil føre til flere aborter, fordi kvinner som av ulike årsaker ikke klarer å bære frem to barn vil måtte abortere begge.

– Hvis du klarer å bære frem ett barn, klarer du to også, uttalte Kjell Ingolf Ropstad

«Krøkkete»

Kjell Ingolf Ropstad beskriver fredag morgen sin egen kommentar som «krøkkete».

– Beklager du denne uttalelsen?

– Ja, jeg burde ha formulert det annerledes, sier Ropstad.

– Men poenget mitt er jo at tvillinger hører sammen og at lovverket bør harmonere med det.

Mange reaksjoner

Det har skapt mange reaksjoner blant annet på Twitter.

Leder i SV, Audun Lysbakken skrev fredag på Twitter at Ropstad stiller seg til doms over andres valg og andres liv.

Arbeidspartiets nestleder Hadia Tajik er en av dem som reagerer sterk på Kjell Ingolf Ropstad sitt abort utspill.

– Dette er en kommentar som definerer verdigrunnlaget til Kjell Ingolf Ropstad, som viser at han er villig til å gjøre seg selv til en overdommer over kvinners dypt personlige og ganske vanskelig valg. Jeg tror denne kommentaren kommer til å følge ham, sier HadiaTajik.

KrF fikk igjennom at det skal være forbudt å abortere en tvilling før 12. uke. Hadia Tajik reagerer på at Venstre har gått med på innstramminger i abortloven

– Bør beklage

Politisk redaktør i Fædrelandsvennen sier kommentaren var lite heldig, og mener Ropstad bør beklage så fort som mulig.

BØR BEKLAGE: Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, mener Ropstad bør beklage Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Det var veldig lite smart, og Kjell Ingolf Ropstad bør egentlig beklage den ordlyden så kjapt som mulig for å komme videre. Så ikke det blir hengende ved ham. Det ble nok sagt i kampens hete, men måten det kom ut på var lite heldig, sier Vidar Udjus i Fædrelandsvennen.

Varsler protesttog

Bjørnar Moxnes i rødt mener abortfriheten for kvinner er svekket og at KrF-nestlederen bør grue seg til kvinnedagen.

– Da skal vi lage Norges største protesttog mot angrepene hans på kvinners frihet, sier Moxnes.

Før endringer kan gjøres i abortloven, må saken opp for Stortinget. Det sier både Ap-leder Jonas Gahr Støre og helseminister Bent Høie fra Høyre.

De viktigste punktene fra partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF.

De viktigste punktene fra partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF.

