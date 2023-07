16. juni er Bjørnar Moxnes på Gardermoen i forbindelse med en privat reise. Denne ettermiddagen blir han tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner.

To uker senere blir saken offentlig kjent, og Rødt-lederen må forklare hva han har gjort. Videoen av tyveriet blir etter hvert offentliggjort.

12 av representantene for landsstyret i Rødt, som har svart NRK, sier de fortsatt har tillit til Moxnes etter å ha sett videoen. Også stortingsrepresentant for partiet, Mímir Kristjánsson, tar partilederen i forsvar.

– Jeg tror vi gjør lurt i å huske på at Bjørnar Moxnes bare er et menneske, han også, skriver Kristjánsson på Facebook.

Her er en tidslinje over hvordan forklaringene har endret seg, og reaksjonene som er kommet:

Sier det var forglemmelse

Fredag 30. juni:

Romerikes Blad er først ute med nyheten om at Bjørnar Moxnes er tatt for tyveri.

Moxnes erkjenner forholdene og forteller at han glemte at han hadde med seg brillene ut av butikken på Oslo lufthavn. Han bekrefter at han har vedtatt et forelegg på 3000 kroner.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten, og er jo veldig flaut, sier Moxnes til Romerikes Blad.

Han sier videre at han glemte at han hadde solbrillene da han skulle gå ut av butikken.

– Senere kom en vakt bort og spurte etter brillene. Da ble jeg utrolig flau. Framfor noen bortforklaringer var det bare å ta konsekvensene, sier Moxnes.

Politiet mener det var gjort med vilje

Forklaringen fører til en debatt på sosiale medier om politiet virkelig straffer en slik «forglemmelse».

Senere på kvelden kan NRK fortelle at politiet mener Moxnes handlet med forsett – altså at han gjorde det med vilje.

Senere samme kveld får NRK opplysninger om at det tok en halvtime før Moxnes ble stoppet utenfor butikken. Da var solbrillene nedpakket i Moxnes' bagasje. Prislappen var fjernet.

PRØVDE: Her prøver Bjørnar Moxnes de mye omtalte solbrillene i butikken på Oslo lufthavn.

Moxnes endrer forklaring

Senere på kvelden kommer Moxnes med en ny forklaring. Han innrømmer at han rev av lappen og la brillene i bagasjen før en vakt kom og spurte om dem.

«Da vi gikk for å spise oppdaget jeg hva jeg hadde i lomma. Jeg fikk panikk og ble redd for hvordan det ville se ut om jeg gikk tilbake til butikken – hva ville de tenke om meg? Ville de tro meg? Og det er her jeg gjør en ny tabbe. Jeg burde ha gått rett tilbake og sett butikkpersonalet i øynene. I stedet tok jeg av lappen og la brillene i bagasjen,» skriver han på Facebook.

«Jeg rakk aldri å tenke hva jeg skulle gjøre videre med alt dette, for etterpå kom en vakt bort og spurte etter brillene. Jeg ble utrolig flau. Da var det ikke rom for noen bortforklaringer, det var bare å ta konsekvensene.»

TILLIT TIL MOXNES: Rødts partisekretær Reidar Strisland. Foto: Rødt

Rødts partisekretær Reidar Strisland sier til NRK fredag kveld at Moxnes har full tillit som partileder.

Holder pressekonferanse

Lørdag 1. juli:

Moxnes holder en pressekonferanse i Oslo sentrum, der han starter med å si at han er innmari lei seg.

– Jeg skulle fortalt alt fra første stund. Det var en stor feil og det ga også inntrykk av at det var en hverdagslig tabbe til å begynne med, sier Moxnes med henvisning til at han forandret forklaring sent fredag kveld.

– La du alle kortene på bordet da vekteren konfronterte deg?

– Jeg ble likblek og det føltes som et takras. Jeg tror den første reaksjonen min var: «Brillene?» på spørsmålet «kan jeg få dem?». Og så, ja, «la meg få de brillene». Og så tok jeg dem fram og ga dem til vekteren, sier Moxnes til NRK.

Han sier det er opp til partiet å vurdere om han har tillit. Partikolleger er samstemte i sin tillit til Moxnes, men karakteriserer det som pinlig, dumt og først og fremst ulovlig.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes beklager at han ikke har fortalt hele hendelsesforløpet knyttet til solbrilletyveriet.

Opplysninger: Benektet først å ha brillene

Lørdag kveld har NRK og VG nye opplysninger om hva som skjedde på Gardermoen.

Ifølge opplysningene benektet Moxnes først at han hadde briller på seg, da han ble stoppet av en vekter.

Da skal han ha blitt tatt med bort fra stedet av en vekter. Etter det NRK forstår, skal brillene ha blitt tatt frem på et annet sted enn der han ble konfrontert.

– Hvordan jeg opplevdes i det første øyeblikket da jeg var i sjokk, kan ikke jeg svare for. Jeg skjønner godt om jeg ikke framsto samarbeidsvillig da, og det beklager jeg, skriver Moxnes i en SMS til NRK.

Moxnes sykmeldt

Søndag 2. juli:

Rødts fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane ber om internt hastemøte om Moxnes-saken, men partisekretæren sier det ikke er grunnlag for et slikt møte

Partiveteran Viktor Stein i Rødt mener Moxnes bør gå av.

Mandag 3. juli:

Mandag blir det likevel kalt inn til et ekstraordinært landsstyremøte klokken 19.30. Årsaken er at Bjørnar Moxnes er blitt sykmeldt, og det må landsstyret orienteres om.

– Det er en dustete tullesak, og Bjørnar har driti på draget, sier Rødts 1. nestleder Marie Sneve Martinussen om tyverisaken.

Martinussen vil fungere som leder mens Moxnes er sykmeldt. Hun understreker at han ikke er noe offer i saken.

– For oss som parti er det så klart skuffende at han ikke har delt informasjon med oss i partiledelsen eller offentligheten. Det har gjort saken mye vanskeligere for Rødt enn den hadde trengt å være, sier hun.

Martinussen sier alle som tok ordet på landsstyremøtet uttrykte full tillit til Bjørnar Moxnes.

OVERVÅKNINGSVIDEO: Videoen viser hvordan Bjørnar Moxnes fikk med seg brillene.

Video fra brillebutikken publiseres

Mandag kveld publiserer VG overvåkningsvideoen fra taxfreebutikken.

Videoen viser at Moxnes først legger brillene på bagasjetrallen. Han sjekker så venstre jakkelomme før han legger brillene der og lukker glidelåsen på lommen.

NRK har fått innsyn i alle dokumentene i straffesaken. I tillegg til bilder fra hendelsen (se faktaboks) går det fram av dokumentene hvordan butikken selv beskriver hendelsesforløpet:

Moxnes tar brillene, legger dem i tralla, fører dem derfra til jakkelomma og forlater butikken. En halvtime senere påtreffes han av en vekter. Brillene lå da nedpakket i bagasjen, uten prislapp på.

TILLIT: Fungerende partileder Marie Sneve Martinussen mener videoen ikke endrer situasjonen. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Fortsatt tillit i landsstyret

Fungerende partileder Marie Sneve Martinussen uttaler mandag kveld til flere medier at hun har sett videoen, men at den ikke endrer situasjonen. En rekke landsstyrerepresentanter stiller seg bak Martinussens svar.

Etter at videoen er publisert, tar NRK kontakt med en rekke av landsstyrerepresentantene i Rødt.

Samtlige av de 12 NRK får svar fra, svarer at de fortsatt har tillit til Moxnes som partileder, også etter at de har sett videoen. Mange av dem understreker også at de mener Moxnes sin forklaring samsvarer med det videoen viser.

Mener saken er blitt vanskeligere

Tirsdag 4. juli:

Fylkesleder Marit Faanes i Agder reagerer på overvåkningsbildene.

– Videoen gjorde saken vanskeligere, for å si det sånn. Jeg tenker at det som synes på videoen kan oppfattes på mange måter. Jeg syns det er veldig alvorlig.

Hun sier at det med tillit må vurderes nøye.

– Det er ikke i tråd med verdiene som Rødt står for. Men det har han uttrykt selv. Her må man bruke tid på å håndtere saken, og ledelsen må få arbeidsrom. Det er en vond sak, det er en overraskende sak, det er handlinger som ikke er bra, og håndteringen etterpå står jo til stryk, sier Faanes til NRK.

Flere i Rødt uttrykker nå at saken er vanskelig.

– Jeg mener han bør gå. Det er slik at dersom du har tråkket i salaten, så bør du bli stående. For meg er ikke selve tyveriet det verste, men endringene av historien i etterkant. Jeg tror det blir vanskelig å drive valgkamp med dette i kofferten. Personlig har jeg fått mye pes på grunn av dette, sier leder i Strand Rødt Bjørn Ove Hersdal til lokalavisen Strandbuen.

Også lederen i Kristiansund Rødt mener Moxnes bør gå.

– Slik situasjonen har utviklet seg, synes jeg Moxnes bør gå i seg selv og melde at han går av som leder i Rødt, sier Stein Kristiansen til Tidens Krav.

Mimir Kristjansson: – Bare et menneske han også

I et innlegg på Facebook går Rødt-profil Mimir Kristjansson ut mot all kritikken som er rettet mot Rødt-lederen.

STØTTER PARTILEDEREN: Rødts Mimir Kristjansson. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Mye av det som nå skrives i sosiale medier om Moxnes er direkte nedrig. At han har blitt sykmeldt av denne belastningen, er ikke det spor rart. Men også dette er blitt møtt med en vegg av hån, skriver han.

– Jeg tror vi gjør lurt i å huske på at Bjørnar Moxnes bare er et menneske, han også. Denne saken er selvfølgelig oppsiktsvekkende og alvorlig. Men det må gå an å ha litt proporsjoner oppi alt dette, fortsetter han.

Leder Thina Johanne Nordfjellmark Aarsund i Nordland Rødt sier saken viser at de ikke har sett behov for «tabbehåndtering» tidligere, men vil ikke kreve hans avgang.

– Dette var vår første smell. Politikere er også mennesker, og vi må ta lærdom av dette. Vi er godt mobilisert til valgkampen og vårt fokus er på den gode politikken vår, sier hun.

PS! Rødts landsmøte er bygd opp annerledes enn alle andre stortingspartier. Hvert lokallag har nemlig minst en stemme på landsmøtet hvor lederen velges. Landsstyret har kun observatørstatus.