Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Rød Ungdom holdt et ekstraordinært landsstyremøte lørdag, men representanter fra Troms og Finnmark ble ikke kalt inn.

Lederen i Finnmark RU, Thea Fremstad, mener at de ikke ble kalt inn til møtet fordi de tidligere har kritisert sentralstyret.

Generalsekretær i RU, Syver Kleve Kolstad, forklarer at systemene deres ikke har vært oppdatert, og at dette ikke var gjort med vilje.

Fremstad og Rubi Pedersen, representant for Troms RU, tviler på Kolstads forklaring og mener at de ble utelatt med vilje. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg opplever det som at de egentlig ikke vil ha oss der, sier Thea Fremstad, leder i Finnmark RU.

På lørdag fikk hun en melding fra en kompis i ungdomspartiet, hvor han spurte om Finnmark hadde fått innkallelse til det ekstraordinære landsstyremøtet.

– Da blir man litt forvirret. For dette hadde jo vi ikke fått beskjed om. Når jeg sjekket litt rundt, så viste det seg at det har vært et møte nå i helgen, forteller Fremstad.

Representant for Troms RU, Rubi Pedersen, bekrefter at hun heller ikke fikk en innkallelse til møtet.

Thea Fremstad, leder i Rød Ungdom Finnmark. Foto: Privat

Dette skjedde på møtet

På lørdagen var det flere saker som ble tatt opp. Blant dem var medieuttalelsene som medlemmer har kommet med den siste tiden.

– Vi hadde en diskusjonssak hvor vi pratet om hele situasjonen med Rød Ungdom og media. Vi vedtok ikke noe, men vi hadde en tilbakemeldingsrunde, sier generalsekretær i RU, Syver Kleve Kolstad.

Under møtet valgte de også hvem den nye sommerleirledelsen skulle bli, ettersom den forrige ledelsen har trukket seg.

Nye Facebook-moderatorer ble også valgt inn.

Har kritisert sentralstyret

Lederen i Finnmark, Thea Fremstad og de andre lederne i fylkeslaget, har tidligere kommet med kritikk til sentralstyret. Hun tror det er grunnen til at de ikke ble kalt inn til møtet.

– Vi mener jo at det har vært et kupp i RU sitt sentralstyre. At det har vært den gruppe innenfor partiet, Kommunistisk Enhet, som har infiltrert styret, sier Fremstad.

Det er mange ting sentralstyret gjør som lederen fra Finnmark ikke er enig i.

Sist uke har det kommet mye kritikk til RU-leder Amrit Kaur sin terrorist uttalelse.

Generalsekretær Syver Kleve Kolstad sier han har hatt for dårlig oversikt over representantene. Foto: privat

Ikke gjort med vilje

Generalsekretær Kolstad forklarer at systemene deres ikke har vært oppdatert.

Istedenfor å sende innkallelse til nåværende representant fra Finnmark, var det en tidligere landsstyrerepresentant, Oddbjørn Kråkøy-Pedersen, som heller fikk beskjed.

– Jeg har ikke hatt helt oversikt over hvem som har vært landsstyrerepresentant til Finnmark, og at de ikke har fått informasjon på riktig sted. Det har vært utrolig problematisk at jeg ikke har hatt det oppdatert.

Kolstad understreker at dette ikke var gjort intensjonelt.

– Det har ikke vært med vilje at jeg har ikke hatt et oppdatert nok system på hvem som sitter i landsstyret. Jeg hadde bare rett og slett ikke fått sendt mailen riktig sted.

Han forteller også at representanten i Trøndelag har trukket seg, og det er derfor ingen fra dette distriktet som fikk innkallelse.

Tror ikke på det

Lederen i Finnmark RU var blant dem som gikk ut av salen i protest etter valget ved tidligere landsmøtet, og tviler på forklaringen til generalsekretæren.

– Det er veldig lett å se at vervet til tidligere representant Kråkøy-Pedersen ikke lenger er aktivt. Det står klart inne på vårt medlemssystem. Da klarer du å koble én og én opp mot hverandre og skjønne at det virker som de ikke vil ha oss med, sier Fremstad.

Hun mener at det her ble gjort med vilje.

Rubi Pedersen fra Troms har heller ikke tro på generalsekretærs forklaring.

– Jeg har vært innkalt til alle landsstyremøtene før landsmøtet, så vet ikke helt om jeg tror på at systemet er utdatert.

Troms-representanten sier også at hun hadde forstått hvis det var en tidligere representant som ble sendt innkallelsen. Men det var Fredrik Askim, en som aldri har vært representant i Troms RU som ble tilsendt denne.

– Men jeg har også forståelse for at misforståelser kan skje, sier Pedersen.

Et system som burde vært oppdatert

Generalsekretær Kolstad sier derimot at det ikke står noe informasjon om at Kråkøy-Pedersen ikke lenger var Finnmark sin representant.

– Det står ikke noe sted at den har vært inaktiv. Jeg har brukt et mailgruppe og medlemsregister for å sette sammen innkallelsen.

Generalsekretær i Rød Ungdom, Syver Kleve Kolstad. Foto: Privat

Han innrømmer at medlemmer i registeret ikke har blitt oppdatert på lenge.

– Hypersys-systemet har ikke vært oppdatert på lenge av tidligere folk med mitt verv. Og den mailinggruppen har også vært utdatert på flere punkter. Så det har vært litt vanskelig for meg å holde fullstendig oversikt.

Men han legger seg flat for at informasjonen ikke kom fram til riktige personer.

– Det er klart at hvis det var feil, så beklager jeg veldig for det. Og jeg burde ha tatt kontakt med fylkesstyret der, istedenfor å benytte meg av utdaterte systemer.