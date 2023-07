Kommunestyrerepresentant i Raudt støttar hastemøte – meiner Moxnes burde tre av

– Eg meiner at Moxnes burde tre av umiddelbart, seier kommunestyrerepresentant for Raudt Sømna i Nordland, Viktor Stein, til NRK.

Han meiner partiet bryt sine eigne vedtekter ved å halda på støtta til partileiar Bjørnar Moxnes.

– Tillit er ikkje noko som ei partileiing berre kan vedta, meiner Stein.

Reagerer på svar

Fylkesleiar Kjell Oldeide i Raudt Sogn og Fjordane uttalte søndag at partiet nå må engasjera seg ytterlegare i saka.

– Eg synest det er naturleg at landsstyret, som partiet sitt øvste organ, drøfter og konkluderer i denne saka, sa Oldeide til NRK i går.

Men i ein kommentar til NRK på søndag sa Raudts partisekretær Reidar Strisland at det ikkje er grunnlag for å ta initiativ til eit slikt møte.

Det reagerer Stein på.

– Eg har sendt melding til partisekretær, Reidar Strisland. Der meiner eg at saka må bli drøfta i landsstyret først, før partiet uttrykker at dei framleis har tillit til Moxnes.

Partisekretær Reidar Strisland svarer at han forstår at det er ulike meiningar internt i partiet, men hevdar det ikkje har vore grunnlag for å avhalda hastemøte.

– I går kontakta eg landsstyret for å høyra om det var eit ønske om hastemøte, og det var det ikkje. Alle som har uttala seg i landsstyret har tillit til Bjørnar. Eg er glad i landsstyrerepresentantane våre, og har ikkje noko imot møter, men akkurat nå finst det ikkje noko grunnlag for å møtast.

– Skulle situasjonen endra seg er eg heilt open for å samla landsstyret, svarer Strisland.

– Udemokratisk

Moxnes har vore i hardt vêr etter at han blei tatt i å ta eit par Hugo Boss-solbriller på Gardermoen for to veker sidan.

Laurdag møtte han pressa for å beklaga det som skjedde både til partifellar og andre.

Gjennom helga har fleire av partikollegaane til Moxnes ytra at dei framleis har tillit til partileiaren sin.

Blant dei er mellom anna fleire medlem av sentralstyret, som stortingspolitikar Seher Aydar, og andre sentrale Raudt-politikarar som Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug.

– Denne støtta er det langt frå full einigheit om i Raudt, skriv Stein i eit førebels upublisert lesarinnlegg sendt til lokalavisa.

Vidare skriv han at han kjenner til fleire som også meiner at partileiinga konkluderte for raskt.

– Eg vil hevda at handteringa var både udemokratisk og i strid med vedtektene, held han fram.

Har framleis tillit

– Eg har framleis tillit til Bjørnar Moxnes, seier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson til NRK.

Han seier det er heilt greitt at medlem som Viktor Stein seier meininga si, men at Kristjánsson si klare oppfatning er at folk framleis har tillit til Moxnes.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson har framleis tillit til Bjørnar Moxnes. Foto: Carina Johansen / NTB

Har Stein eit poeng i at vedtektene tilseier at Raudt burde kalla inn til landsstyremøte?

– Så vidt eg skjønner har partikontoret tatt kontakt med landsstyremedlemmene utan at nokon har bedt om eit slikt møte. Det må du nesten spørja nokon som sit i landsstyret om.

Men er det noko ved handteringa til Moxnes du stiller spørsmål ved?

– Det er ikkje det at dette ikkje går innpå oss. Vurderinga mi, sjølv om forklaringane frå Bjørnar i denne saka ikkje er tillitvekkjande, er at det ikkje rokker ved den totale tilliten han har bygd opp over tid, svarer Kristjánsson.

I ei tidlegare versjon av saka blei Viktor Stein omtala som både lokallagsleiar og kommunestyrerepresentant for Raudt Sømna. Det riktige er at han er kommunestyrerepresentant for Raudt Sømna, og at Ida Ellingsen leiar lokallaget i Sømna.