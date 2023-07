Fredag ble det kjent at Rødt-lederen ble tatt for tyveri på Oslo lufthavn for rundt to uker siden.

Moxnes tok med seg et par solbriller fra en tax-free-butikk, men ble en stund etter stoppet av en vekter.

Da lå solbrillene nedpakket i Moxnes' bagasje.

Moxnes sier selv at han var distre og tok med seg brillene ved et uhell. Han hevder videre at han fikk panikk da han oppdaget hva som hadde skjedd.

– Jeg rakk aldri å tenke hva jeg skulle gjøre videre med alt dette, for etterpå kom en vakt bort og spurte etter brillene. Jeg ble utrolig flau. Da var det ikke rom for noen bortforklaringer, det var bare å ta konsekvensene.

Konsekvensene var et forelegg på 3000 kroner.

– Utrolig pinlig

Lørdag morgen går stortingskollegene Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson ut i hvert sitt facebookinnlegg og uttrykker støtte til lederen.

– Alle kan gjøre feil, også partiledere. Bør det få politiske konsekvenser? Jeg mener ikke det. Ikke fordi det var greit å ta de brillene. Det var det helt åpenbart ikke. En så meningsløs og idiotisk handling er det ingen vits å forsvare. Den er bare dum, skriver Marhaug på Facebook.

– Men saken får ikke konsekvenser for min tillit til Bjørnar som politiker. Jeg stoler på at det han sier er sant, at han har vært distré og handlet i panikk. Det er ingen unnskyldning; straffen må tas – det mener og skjønner også Bjørnar. Dette er konsekvensen av å begå lovbrudd av denne typen. Men tyverisaken nuller ikke ut den tilliten Bjørnar har opparbeidet seg og for så vidt gjør seg fortjent til hver eneste dag i den jobben han gjør på Stortinget og for partiet, legger hun til.

Marhaug mener det er riktig at Moxnes blir straffet.

– Det er utrolig pinlig, dumt og først og fremst ulovlig å la være å betale for seg. Bjørnar Moxnes har også – helt rettmessig – blitt straffet for dette. Det skulle bare mangle.

– Både å være distré og å handle i panikk er helt menneskelige feil, men de er idiotiske og ulovlige feil likevel. Det er flaut for Bjørnar og flaut for partiet, skriver Marhaug.

– Fullstendig hodemist

Partisekretær Reidar Strisland måtte ha en pute tilgjengelig da han leste om partilederens solbrilletyveri. Foto: Rødt

Marhaugs kjæreste og kollega Mimir Kristjansson gikk kort tid etter ut med en lignende støtteerklæring.

– At en partileder tar med seg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen og legger dem i bagasjen sin må være blant de mer bisarre politiske skandalene vi har fått de siste årene (og konkurransen er hard). Det er rett og slett fullstendig hodemist. Det skriver Moxnes partikollega i Rødt, Mimir Kristjansson, i et Facebook-innlegg lørdag morgen.

Kristjansson kaller hendelse både flaut og utrolig dumt.

– Det er også ulovlig. Heldigvis har han blitt oppdaget og fått sin straff slik som alle andre. Den boten må han selvfølgelig også betale som alle andre. Det skulle bare mangle, skriver han videre.

Kristjansson understreker likevel at han i likhet med sin samboer og partikollega Sofie Marhaug, fortsatt har tillit til partilederen.

– Alle kan gjøre feil, også alvorlige feil. Men denne saken er først og fremst mellom Bjørnar og politiet, ikke Bjørnar og partiet. Innsatsen han har gjort for Rødt i en årrekke forsvinner ikke på grunn av en times dumskap på Gardermoen.

Partisekretær: En menneskelig feil

Stortingsrepresentant Seher Aydar deler flauheten med kollegene.

– Det er så flaut, mest for ham, men også for oss. Det er ulovlig. Jeg tror politiet har gjort jobben sin, og det er bra. Han må bare ta straffen sin i forhold til den ulovligheten han har gjort, sier hun til NRK.

– Det er helt klart at han ikke burde gjort det han har gjort. Det er ingen vits i å bortforklare det. Han gjorde en feil, en feil som var ulovlig. Men jeg synes ikke det sletter innsatsen og det han har gjort for Rødt, både når det gjelder forskjeller og for partiet, sier Aydar.

Partisekretær Reidar Strisland stemmer i at tyveriet var en pinlig feil.

– Men det var også en svært menneskelig feil, og den hadde heldigvis ikke konsekvenser for andre enn han selv, skriver Strisland på Facbook.

– Jeg måtte ha en pute tilgjengelig da jeg leste statusen hans i går kveld. Men jeg er glad han nå har fortalt hele historien, og det er bra han har gjort opp for seg. Vi må ha rom for menneskelige feil, og dette er først og fremst veldig pinlig for hans selv.

Han uttrykker deretter full tillit til Moxnes.