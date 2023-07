Enkelte i Rødt ba i helgen om et landsstyremøte for å diskutere tyverisaken.

Det ble ikke noe av. Nå kalles det likevel inn til et ekstraordinært landsstyremøte klokken 19:30 i kveld.

Årsaken er at Bjørnar Moxnes er sykmeldt, og det må landsstyret orienteres om.

Det bekrefter partisekretær Reidar Strisland i Rødt til NRK.

– Det har skjedd en ny ting i dag, og det er at Bjørnar Moxnes har blitt sykmeldt. Derfor har vi invitert landsstyret til et orienteringsmøte klokken 19:30 i kveld, hvor de skal få mer informasjon om sykmeldingen.

Partisekretær Reidar Strisland i Rødt. Foto: Rødt

Hvor lenge han vil være sykmeldt kan ikke Strisland si i kveld.

– Alt det må vi komme tilbake til. Nå skal vi ha møte med landsstyret der de skal orienteres først, så kan dere få svar senere i kveld, regner jeg med.

Bjørnar Moxnes har ikke anledning til å kommentere saken overfor NRK mandag kveld, fordi han er sykmeldt, opplyser pressesekretær Maren Njøs Kurdøl.

Klokken 20:45 skal Rødts 1. nestleder Marie Sneve Martinussen møte pressen utenfor Stortinget, i etterkant av partiets landsstyremøte.

Martinussen vil ta over for Moxnes mens han er sykmeldt, opplyser Strisland.

Tillit kan bli tema

Strisland sier at temaet om tillit til Rødt-lederen kan bli tema på møtet i kveld.

– Alle som kommer på møtet i kveld kan si hva de mener, og så har jeg sagt tidligere at alle i landsstyret har uttrykket tillit til Bjørnar Moxnes, men hvis de ønsker å si noe mer om det, kan de si det i kveld.

– Kan du si noe mer om grunnen til at han er blitt sykmeldt?

– Nei, det er ikke noe jeg har kjennskap til på nåværende tidspunkt.

Strisland fikk beskjed om sykmeldingen mandag ettermiddag. Han har ikke selv snakket med Moxnes.

Ba om internt hastemøte

Søndag ba fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane Rødt om et hastemøte etter tyverisaken.

– Jeg synes det naturlige nå er at landsstyret, som partiets øverste organ, drøfter og konkluderer i denne saken, sa han til NRK.

Kjell Oldeide ba søndag om et hastemøte i Rødts landsstyre om Moxnes-saken. Foto: Raudt Sogn og Fjordane

Men i en kommentar til NRK sa Rødts partisekretær Reidar Strisland at det ikke var grunnlag for å ta initiativ til et slikt møte.

– Jeg har vært i kontakt med våre landsstyrerepresentanter. Samtlige jeg har hørt fra, har uttrykt tillit til Bjørnar Moxnes som partileder. Et par har ment det kunne være et poeng å samle landsstyret likevel, men det store flertallet har gitt uttrykk for at det ikke er grunnlag for å møtes, understreket Strisland, som til slutt fremholdt:

– Det er sentralstyret som eventuelt innkaller landsstyret. Et slikt initiativ er det ikke grunnlag for.

– Burde tre av umiddelbart

Tidligere mandag uttrykte Viktor Stein, kommunestyrerepresentant for Rødt Sømna i Nordland, misnøye over håndteringen av saken.

– Jeg mener at Moxnes burde tre av umiddelbart, sier Stein til NRK.

Han mener partiet bryter sine egne vedtekter ved å holda på støtten til partilederen

– Tillit er ikke noe som en partiledelse bare kan vedta, mener Stein.

I Dagsnytt 18 etter at nyheten om sykmeldingen ble kjent, sier partisekretær Strisland at han har stor tillit til Moxnes.

– Det må en dramatisk vending til for at jeg skal miste tilliten.

– Dette er et mørkt kapittel i Moxnes bok, men det er ei tjukk bok, og tror ikke det er dette som vil stå igjen etter ham i hans til nå 12 år lange ledertid, sier Strisland.