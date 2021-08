– Vi har hentet ut mange som har hjulpet Norge i arbeidet i Afghanistan. Når fagmyndighetene gir avslag på grunn av rikets sikkerhet, da henter vi ikke folk til Norge, sa statsministeren til NRK under Dagsrevyen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sa til NTB søndag at han åpner for ny vurdering av asylsøknaden for de afghanske som har jobbet for det norske forsvaret.

Søndag skriver Vårt Land at Forsvarsdepartementet skal gå igjennom dokumenter på nytt.

– Ja. Vi vil se nærmere på de tidligere sakene, sa Birgitte Syvertsen Frisch, spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet (FD) til Vårt Land.

Syvertsen Frisch bekrefter det samme til NRK. Men om dette betyr at regjeringen vil snu er ikke fastslått.

Justisdepartementet forteller at Forsvarsdepartementet skal se nærmere på noen saker, men om det finnes saker som vil komme til ny vurdering vet de ikke enda. Per nå er alle sakene ferdigbehandlet, men departementet utelukker ikke at dette kan endre seg.

Av de tidligere ansatte er det 360 som har fått innvilget opphold i Norge, men debatten nå handler om de som fikk avslag da de søkte sist gang.

– Vil sannsynligvis ikke endre seg

– Det er UDI som behandler disse søknadene. Det er rulleblad og andre ting som er oppgitt som veldig tungtveiende grunner for avslag. Det er for min del ikke farlig å gå gjennom disse søknadene på nytt, sa Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Jeg kommer til å diskutere det med mine kollegaer i regjeringen. De tilbakemeldingene jeg har fått, er at det er veldig tungtveiende grunner til avslag, og det vil sannsynligvis ikke endre seg etter en ny gjennomgang, sa han.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad åpner for ny vurdering av asylsøknadene til de afghanske eks-ansatte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rundt ti personer, som har jobbet for det norske forsvaret i Afghanistan, i stor grad renholdere, har fått avslag på søknadene om opphold i Norge. Regelverket sier at de som fikk avslag i 2015 ikke kan søke på nytt igjen.

Derfor kan de ha fått avslag Ekspandér faktaboks UDI ønsker ikke å kommentere årsaken til at enkelte afghanske tolker har fått avslag på søknad om opphold. Tolkene som nevnes i denne saken, skal ha fått avslag da instruks GI-06/2015 var gjeldende. Ifølge denne instruksen, ville en person ikke kvalifisere til innreisetillatelse eller oppholdstillatelse dersom han eller hun: har en kjent kriminell atferd eller tungt rusmisbruk,

har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en krigsforbrytelse eller en forbrytelse mot menneskeheten,

har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse utenfor Norges grenser,

har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og prinsipper, eller

vil kunne utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, jf. utlendingsloven §126. I saker som gjelder overføringsflyktninger, inkludert lokalt ansatte i Afghanistan, gjelder imidlertid ikke forvaltningsloven. Det vil si at verken søker eller andre som ønsker å ettergå saksgangen hos UDI, har mulighet til å få innsyn i denne eller en begrunnelse for avslaget. Kilde: UDI og Justis- og beredskapsdepartementet

Regelverket blir sterkt kritisert av flere politikere. En av dem som nå går hardt ut er lederen av Rødt.

– Jeg kan virkelig ikke tro at Erna Solberg vil overlate de som har jobbet for Norge til den sikre død i Talibans hender. Den skammen kan ikke Norge leve med, sier Bjørnar Moxnes fra Rødt.

Han forteller at de har vært i kontakt med tidligere forsvarsansatte i to afghanske byer som nå er omringet av Taliban.

– Disse menneskene står på Talibans dødslister, fordi de har jobbet for de norske styrkene. Nå hører de bokstavelig talt geværilden fra Taliban komme nærmere og trygler om hjelp til å komme seg ut, sier Moxnes.

Lederen av partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, mener den norske regjeringen nå forlater sine kamerater på slagmarken. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Et stort svik

NRK har snakket med afghanere som har jobbet som kamptolker for norske styrker for flere år siden. Da de søkte om opphold i Norge, skal de ha fått avslag. Og ifølge dagens bestemmelser har de ikke rett til å søke om det på nytt.

– Jeg er i fare. Jeg kommer til å dø hvis de ikke tar vare på meg, hvis de ikke får meg ut av Afghanistan.

Det er beskjeden til norske myndigheter fra en tidligere kamptolk som ønsker seg til Norge.

Slik har tolker kunnet søke beskyttelse Ekspandér faktaboks Arbeidet med overføring av lokalt ansatte tolker startet allerede i 2012. Det var Forsvaret/FD som formelt fremmet søknadene for lokalt ansatte tolker.

I 2015 kom det en innstruks som gjorde det mulig for tolker som hadde jobbet for norske styrker etter 2006, å fremme en søknad om opphold i Norge. De som fikk innvilget opphold skulle overføres til Norge på kvoten for overføringsflyktninger.

I 2017 gav Justis- og beredskapsdepartementet ut en ny instruks som erstattet den gamle. Den gjorde det mulig for tolker som hadde jobbet for norske styrker i Afghanistan fra 2015 og utover å søke asyl i Norge. .

En ny instruks fra 2021 legger opp til at lokalt ansatte afghanere som hadde pågående kontrakter i det utenlandske styrker trakk seg ut tidligere i år, kan søke om asyl i Norge.

I dag er det instruksene fra 2017 og 2021 som er gyldige. Det vil si at personer som har avsluttet sitt arbeid for norske styrker før 2015, ikke har mulighet til å søke om opphold. Kilde: UDI og Justis- og beredskapsdepartementet

Bjørnar Moxnes fra Rødt mener dette er et stort svik mot de tidligere ansatte og innbyggere i Afghanistan.

– Norske myndigheter har gjort feil før. Selvsagt må dem som arbeidet for det norske forsvaret få en ny vurdering nå. Taliban står ved portene og våre tidligere ansatte står i livsfare. Det er komplett umulig å forstå at man ikke skal hjelpe disse, sier Moxnes.

– Man må i hvert fall ikke finne på å hjelpe de norske styrkene, for Norge etterlater sine kamerater på slagmarken, sier partilederen.

Justisminister Monica Mæland (H) vil ikke utelukke ny vurdering av opphold for tidligere ansatte av den norske ambassaden. Foto: Berit Roald / NTB

Åpner for ny vurdering

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at han åpner for en ny vurdering av oppholdssøknadene fra afghanske eks-ansatte. Heller ikke justisminister Monica Mæland (H) vil utelukke dette.

– Det har ikke vært lagt opp til nye vurderinger for dem som tidligere har fått avslag, men som Ropstad, ønsker ikke jeg å utelukke at noen flere saker kan bli behandlet i lys av denne situasjonen. Samtidig må vi huske på at de som fikk avslag, fikk det av tungtveiende grunner, sier Mæland til NTB.

Det er om lag ti personer som har fått avslag: – De oppfylte kriteriene, men fikk avslag blant annet av hensyn til rikets sikkerhet eller vedkommendes rulleblad, understreker Mæland.

Audun Lysbakken med sterk appell til regjeringen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hver time teller

SV-leder Audun Lysbakken retter en sterk appell til regjeringen om å vurdere regelverket på nytt, og se på hva man kan gjøre for de som står i fare fordi de har hjulpet Norge.

– Dette er ikke tiden for å begrene så mye som mulig, men å hjelpe der vi kan. Situasjonen i Afghanistan er svært alvorlig og hver time teller. Det er helt avgjørende at regjeringen nå revurderer dette regelverket og gir disse menneskene en sjanse, sier Lysbakken.

For han vil det komme som en overraskelse om regjeringen ikke skulle gjøre en ny vurdering.

– Om regjeringen svelger å være passiv vil det være skammelig og uforståelig, sier SV-lederen.

– At mennesker kan komme i fare fordi de har forbindelser med Norge er et ansvar som må veie tungt på Norge. Nå er det veldig nødvendig å være sikker på at vi ikke overlater folk til livsfare, sier Lysbakken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at de som fikk tilbud om å søke sist, men ikke brukte muligheten, skal få søke igjen.

– Men de som har fått avslag av tungtveiende årsaker på grunnlag av nasjonal sikkerhet er egen kategori, sier han.

Ola Elvestuen (V) mener Norge må ta ansvar. Foto: Vidar Ruud / NT

– Dramatisk alvorlig situasjon

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) ser svært alvorlig på situasjonen i Afghanistan, og mener Norge må ta ansvar.

– Det er en dramatisk alvorlig situasjon i Afghanistan, med veldig høy risiko for mange mennesker. Nå er det avgjørende å ta vare på egne ansatte. Det gjelder også alle afghanere som jobber og har jobbet sammen med Norge gjennom mange år, sier han.

Elvestuen mener situasjonen har endret seg siden sist de tidligere ansatte hadde mulighet til å søke, og at det derfor må ses på igjen på nytt.

– De er utsatt for stor risiko og de har vært i arbeid for Norge. Det holder ikke å si at de har søkt tidligere. At det var trygt nok den gangen, må ikke brukes mot dem nå, sier Elvestuen.

Norge jobber samtidig med å evakuere lokalt ansatte ved ambassaden i Kabul:

– Vi jobber nå på spreng med å få våre utstasjonerte og lokalt ansatte med sine familier ut av Kabul, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).