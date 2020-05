Representantskapet i Norges Bank kom ikke til noen konklusjon i dagens møte

Leder av representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, opplyser til NRK at de vil holde et nytt møte når de har et bearbeidet dokument.

– Møtet skal gjenopptas senere, det er flere ting vi skal utrede. Det er foreløpig ikke konkludert på noen punkter, sier Brodtkorb.

Representantskapet, som er kontrollorganet til Norges Bank og oljefondet, gransker nå ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Torsdag la Norges Banks hovedstyre fram svar på spørsmålene som representantskapet har stilt i forbindelse med ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen, og hans økonomiske interesser og bindinger.

Etterspør innsyn

Blant spørsmålene som representantskapet i Norges Bank krever svar på er i hvilken grad hovedstyret har fått innsyn i alle relevante sider ved den nye oljesjefens eierinteresser og om Nicolai Tangens aktivitet i «skatteparadiser».

På spørsmålet om i hvilken grad hovedstyret har fått innsyn i Tangens økonomiske forhold i forbindelse med ansettelsen, skriver hovedstyret i sitt svar at de har:

«Mottatt omfattende og detaljert informasjon om Tangens økonomiske forhold» og at det «ikke er identifisert forhold hvor Norges Bank ikke er gitt fullt innsyn».

På spørsmålet om hvorfor ansettelsen ble kjent før alle interessekonflikter av avklart, begrunner hovedstyret dette med «fortrolighetshensyn».

I flere uker har NRK gjentatte ganger bedt om svar fra Norges Bank, men fremdeles vil de ikke fortelle om påtroppende oljefondssjef, Nicolai Tangen, må vise alle selskaps- og stiftelsesdokumenter tilknyttet sine virksomheter.

– Åpenhet om alle dokumenter viktig for å sikre at det ikke er skjeletter i skapet. Vi bør derfor få all informasjon vi kan for å sikre at vi har ansatt riktig mann. Stiftelsesdokumentene vil gi oss en pekepinn på det, sier Guttorm Schjelderup, professor i økonomi ved NHH.

26 spørsmål

Representantskapet møttes også torsdag i forrige uke, men ble ikke ferdige med å vurdere ansettelsen. Julie Brodtkorb som er leder av representantskapet, ville ikke kommentere innholdet før de hadde jobbet videre med svarene fra Norges Bank.

22. april hadde representantskapet et fire timer langt ekstraordinært møte, hvor sentralbanksjef Øystein Olsen måtte svare på en rekke kritiske spørsmål.

Representantskapet var imidlertid ikke fornøyd med svarene de fikk og krevde flere svar. De sendte 26 ekstra spørsmål, som hovedstyret i Norges Bank nå svarer på.