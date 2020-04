Det omtalte seminaret fant sted i Philadelphia i november 2019, få måneder før Tangen søkte på og fikk jobben som ny sjef i oljefondet.

I alt bestod Tangens referanser av tolv personer. Ifølge hovedstyret hadde «flertallet av referansene kun en profesjonell relasjon til Tangen».

I svaret skriver hovedstyret også at de mener Nicolai Tangen fortsatt er et riktig valg til å overta sjefsstolen i oljefondet:

«Etter en grundig prosess med intervjuer og evaluering fremstår Nicolai Tangen med høy integritet og god samfunns- og rolleforståelse».

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som er leder av hovedstyret i Norges Bank, ønsker ikke å kommentere svarene han har gitt i dag overfor NRK.

Mener de har fått fullt innsyn

På spørsmålet om i hvilken grad hovedstyret har fått innsyn i Tangens økonomiske forhold i forbindelse med ansettelsen, skriver hovedstyret at de har:

«Mottatt omfattende og detaljert informasjon om Tangens økonomiske forhold» og at det «ikke er identifisert forhold hvor Norges Bank ikke er gitt fullt innsyn».

På spørsmålet om hvorfor ansettelsen ble kjent før alle interessekonflikter av avklart, begrunner hovedstyret dette med «fortrolighetshensyn».

De skriver også at de nå er i dialog med Tangen for å avklare alle økonomiske forhold, og at hovedstyret regner med at dette kommer på plass, «ikke minst fordi Nicolai Tangen selv har vist stor vilje til å gjøre nødvendige tilpasninger», og at de har tid fram til Tangen tiltrer i september.

En av forutsetningene er at verken Tangen eller noen i hans familie skal være medlemmer eller forvaltere av deres eget selskap AKO Foundation så lenge Tangen har stillingen som oljefondssjef.

MÅ SVARE: Sentralbanksjef Øystein Olsen måtte i forrige uke svare på en rekke spørsmål fra kontrollorganet om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Representantskapet var ikke fornøyd, og krevde flere svar. Foto: Ørn E. Borgen / Ørn E. Borgen

Erkjenner at skatteparadiser kan være problematisk

I kjølvannet av ansettelsen har det blitt stilt spørsmål ved at Tangen har selskaper registrert i såkalte skatteparadiser på Cayman Island og Jersey.

På dette innrømmer hovedstyret i Norges Bank at «såkalte skatteparadiser og bruk av disse kan ha problematiske sider, og det er bra med oppmerksomhet rundt skatt og åpenhet».

Samtidig konkluderer hovedstyret med at: «Vesentlig for Norges Banks hovedstyre er at Nicolai Tangen har investert sin formue på en måte som er i tråd med norsk lov, at han etterlever norsk skattelovgivning og at dette er etterprøvbart».

KREVDE FLERE SVAR: Leder av representantskapet i Norges Bank Julie Brodtkorb vil ha flere svar i Tangen-saken, og sendte 26 ekstra spørsmål. Foto: Vidar Ruud

Det er representantskapet som har krevd at hovedstyret i Norges Bank gir dem flere svar på om den påtroppende oljefondssjefens økonomiske interesser og bindinger.

Representantskapet, som er er oppnevnt av Stortinget, er kontrollorganet for Norges Bank og oljefondet.

De gransker nå ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen.

26 ekstraspørsmål

Onsdag i forrige uke hadde representantskapet et fire timer langt ekstraordinært møte, hvor sentralbanksjef Øystein Olsen måtte svare på en rekke kritiske spørsmål.

Representantskapet var imidlertid ikke fornøyd med svarene de fikk og krevde flere svar. De sendte 26 ekstra spørsmål, som hovedstyret i Norges Bank nå svarer på.

På spørsmål i NRK Politisk Kvarter torsdag om hva som skjer dersom representantskapet heller ikke nå er fornøyd med svarene denne gangen, svarte leder Julie Brodtkorb:

– Det kan være at man stiller flere spørsmål eller ønsker utdypede svar på. Vi opplever at hovedstyret og ledelsen alltid stiller opp for representantskapet og svarer på våre spørsmål.

For to uker siden kunne NRK fortelle at Norges Bank ikke har sett Tangens fullstendige klientlister, og at de ikke har etterspurt fullt innsyn om klienter, investeringer eller innbetalt skatt.

Den manglende innsikten som NRK har belyst, er også noe av det viktigste representantskapet i Norges Bank har bedt om flere svar på.