Dette er spørsmålene sentralbanksjefen må svare på

VIL HA FLERE SVAR: Leder for Representantskapet Julie Brodtkorb sier til NRK at hun ikke har noen ytterligere kommentar til spørsmålene som ble offentliggjort torsdag, men at representantskapet skal ha et nytt møte når de mottar de skriftlige svarene fra hovedstyret.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix