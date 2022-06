Norges Bank setter opp renta til 1,25 prosent.

Norges Bank har besluttet å sette opp renta til 1,25 prosent. Det skriver banken i en pressemelding. Dermed her renta satt opp med 0,5 prosentpoeng.

Banken skriver at prognosen for styringsrenta er høyere enn i forrige pengepolitiske rapport. Nå er prognosen at renta øker til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Wolden Bache peker på den lav arbeidsledighet og høy inflasjon som årsaker til at renta settes opp.

Norges Banks komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet tror at arbeidsledigheten vil fortsette å være lav, selv om renta settes opp framover.