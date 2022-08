Vi merker det alle sammen på lommeboken. Det er ikke lenger bare en følelse, tallenes tale er klar: alt blir bare dyrere og dyrere.

Årets foreløpige høyeste tall for prisveksten fikk vi onsdag morgen. Fasiten viser at på ett år, fra juli i fjor til juli i år, har prisene steget 6,8 prosent.

Da er det også på sin plass å minne om at Norges Bank styrer etter et mål om at prisveksten skal ligge rundt 2 prosent over tid.

Nå ligger vi milevis over.

Prisene stiger overalt

Prisveksten er over hele linjen, men mest dramatisk er oppgangen i matvareprisene. Matvareprisene har steget med 10,4 prosent på ett år.

Matvareprisene steg mest. Foto: Pål Tegnander / NRK

Det betyr at dersom du og familien din brukte 11.000 kroner måneden på mat i måneden i fjor, bruker dere 12.100 kroner nå.

Som vanlig er det også høy prisvekst på energi. Prisen på elektrisitet inkludert nettleie var opp 18 prosent fra juli i fjor til juli i år.

Strømstøtten til husholdningene hjelper på, og SSB viser til at den norske prisveksten hadde vært 8,9 prosent om det ikke hadde vært for strømstøtten.

Rentene skal kraftig opp

Dessverre for alle de som har boliglån med flytende rente, som jo er de aller fleste av oss, så betyr dagens tall at vi kommer til å få mindre og mindre å rutte med i årene som kommer.

Vi kommer til å bruke en stadig større del av lønnen vår på rentebetalinger.

Norges Bank er nemlig bare i startgropen av det som kommer til å bli en lang rekke med rentehevinger fremover. Den neste rentehevingen i kalenderen kommer allerede neste uke.

Kan komme to doble

Før sommeren slo sentralbanksjef Ida Wolden Bache til med noe så uvanlig som en dobbel renteheving på 0,5 prosentpoeng, og ga i tillegg nærmest en rentehevingsgaranti i august.

Da varslet hun om «bare» om en normal renteheving på 0,25 prosentpoeng, men med dagens prisveksttall er det ikke helt utenkelig at hun klinker til med enda en dobbel renteheving.

Å sette opp renten er det mest effektive virkemiddelet man har mot galopperende priser.

Flere banker, som Handelsbanken og DNB, ser heller ikke bort fra at det kan komme dobbel renteheving både i august og i september.

To doble rentehevinger før høstferien med andre ord.

Til sammen gir det ett prosentpoeng høyere rente, som faktisk betyr over 3.000 kroner mer i måneden i renteutgifter for et lån på 4 millioner kroner.

Alle med boliglån får en trangere høst. Foto: ANDERS FEHN

Uvanlig og oppsiktsvekkende

Det vil være både uvanlig og oppsiktsvekkende. Men sannsynligvis nødvendig.

For det er jo ikke bare prisveksten som er høy i Norge nå. Det koker i norsk økonomi. Det er omtrent umulig å få tak i folk.

Kombinasjonen stramt arbeidsmarked og høy prisvekst vil naturlig nok også bare gi høyere lønnsvekst.

Rammen for lønnsveksten i frontfaget på 3,7 prosent som ble avtalt i april, kommer mest sannsynlig igjen til å bli sprengt av privat sektor - som kappes om å tiltrekke seg folk. Å friste folk med høyere lønn for å få dem til å bytte jobb er et effektivt virkemiddel.

Og selv om man ikke er i markedet for å bytte jobb, vil de raskt voksende prisene og jobbmuligheter ellers være et godt argument i lønnssamtalene med sjefen.

Slikt blir det lønnsvekst av. Det igjen vil bidra til høyere priser, som igjen vil gi press på lønningene. Også kjent som en lønns- og prisspiral.

Det er en type spiral Norges Bank er svært bekymret for, og som tvinger frem en kraftigere og tidligere innstramming enn de hadde sett for seg før sommeren.