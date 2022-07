Prisene steg 6,3 prosent på ett år

Prisene på varer øker. I morgentimene kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med ferske tall som viser at prisene i mai var 6,3 prosent høyere enn i fjor.

Prisveksten var høy i mai, men i juni øker den enda mer. Fra mai til juni øker prisene med 0,9 prosent.

– Dette er en uvanlig sterk prisvekst. Vi må tilbake til 80-tallet for å finne lignende vekst, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB til NRK.

Strømstøtten er med å dempe økningen. Uten den ville tolvmånedersendringen vært på 8,2 prosent i juni, i stedet for 6,3 prosent.

Også kjerneinflasjonen øker. For mai er kjerneinflasjonen opp til 3,6 prosent. Kjerneinflasjonen er justert for strømpriser og priser på drivstoff.

Det er det høyeste som er målt siden SSB startet å beregne det i 1995.

Konsumprisindeks (KPI) Ekspandér faktaboks Viser endringer i prisene på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger, sammenlignet med et basisår.

De varer og tjenester som utgjør det meste av husholdningsbudsjettet, tillegges størst vekt.

For se hvordan prisen på en varegruppe utvikler seg vekter man gjerne denne mot konsumprisindeksen, men med en verdi ut i fra hvor stor del av utgiftene den aktuelle varegruppen utgjør. Les mer om vekting hos SSB.

Statistisk sentralbyrå beregner konsumprisindeksen.

Mat og energi øker mest

– I juni var det først og fremst økte priser på drivstoff og matvarer som gjorde at vi fikk en ytterligere heving i tolvmånedersveksten, Kristiansen i en pressemelding.

Matvareprisene steg med 5,6 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Fra mai til juni i år økte de med 2 prosent, skriver SSB.

DYRT: Det er matvarer og energipriser som fører til den store prisveksten, forteller Espen Kristiansen i SSB. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– En så stor økning i matvareprisene fra mai til juni er uvanlig, sier Espen Kristiansen.

Vanligvis skjer de største bevegelsene i matvareprisene i februar og juli. Det er tidsvinduene der leverandørene kan justere prisene inn mot matvarekjedene.

Fra mai til juni i år var det prisøkninger på frukt som bidro mest til oppgangen. Prisene i denne gruppen steg med 8,4 prosent.

– Det er internasjonale forhold som smitter over på oss. Vi ser økte kostnader gjennom hele verdikjeden for matproduksjon. Det er høy etterspørsel etter pandemien og på grunn av krigen i Ukraina, sier Kristiansen.

Det er en bred prisoppgang på mange varer og tjenester. Men det er spesielt energipriser som trekker opp.

Fra mai til juni i år steg prisene på drivstoff og smøremidler med 12,8 prosent. Ser vi på juni 2021, var de 56,4 prosent høyere i juni i år.

– Strømmen er nesten 30 prosent dyrere sammenlignet med samme periode i fjor, sier Kristiansen.

Slik takler du høye priser Du trenger javascript for å se video.

Lønnsveksten blir spist opp

Norges Bank har besluttet i juni å sette opp renta til 1,25 prosent. Dermed her renta satt opp med 0,5 prosentpoeng. Dette gjorde banken som svar på prisveksten.

– Det gjør jo at lånene til folk blir dyrere, dessuten ligger det an til at prisene vil spise opp lønnsveksten til folk i år, sier Kristiansen.

Dermed vil lønna rekke kortere i år enn det den gjorde i fjor.

– Vi får en nedgang i den gjennomsnittlige kjøpekraften.