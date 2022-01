Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Før jul ble det varslet krisehjelp for bedrifter rammet av strengere koronatiltak. Også strømstøtte skal komme på plass for dem som trenger hjelp med å betale skyhøye strømregninger.

Mandag 24. januar skal både strøm- og koronastøtte være endelig vedtatt i Stortinget.

Regjeringspartiene Ap og Sp sier nå at de har blitt enige med budsjettpartner SV om økonomiske tiltak.

Styrket lønnsstøtte

– Denne enigheten blir viktig for å ha en rettferdig krisepolitikk, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Tidligere denne uken var de tydelige på at de ville nekte å godta regjeringens foreslåtte kutt i lønnsstøtte.

Eigil Knutsen (Ap), leder i finanskomiteen, sier til NRK at regjeringspartiene heller har kommet til enighet med SV om en styrking av ordningen.

– Det vi har blitt enige om er at vi skal styrke lønnsstøtteordningen også i februar. Vi skal ikke trappe den ned. Vi skal fortsatt ha et høyt støttebeløp per ansatt på 40.000 kroner.

Støtteordningen skal også bedres for sesongbedrifter, sånn at de kan regne med de som var ansatt i desember.

Ordningen med lønnsstøtte kom på plass for å hjelpe bedrifter som rammes av koronatiltakene.

Bedriftene skal få støtte til å utbetale lønn og dermed beholde folk i jobb, i stedet for å permittere dem.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener de har fått på plass en mer rettferdig krisepolitikk etter forhandlinger med regjeringspartiene. Foto: Javad Parsa / NTB

Svekker kompensasjonsordningen

Samtidig sier Knutsen at det blir endringer i kompensasjonsordningen for bedrifter.

– Siden vi styrker lønnsstøtteordningen i februar, så trapper vi noe ned på kompensasjonsordningen for næringslivet, sånn at i februar blir maksimal støtteprosent 70 prosent i stedet for 85 prosent som var foreslått.

Maksimalbeløpet en bedrift kan motta blir 4 millioner kroner for månedene november og februar. For desember og januar blir maksbeløpet 7,5 millioner, fordi det da var strengest smitteverntiltak.

– Vi får lagt lokk på kompensasjonsordninga for næringslivet. Den har fått mange urettferdige utslag, og nærmest blitt en støtteordning for bedriftseiere, sier SVs Kaski.

– Vi lovfester at bedriftene ikke skal kunne ta ut overskudd, utbytte, eller ha ekstraordinære lederlønnsøkninger eller bonusutbetalinger.

Ikke alle er fornøyd med endringene i ordningen, som skal avsluttes etter februar.

– Samtidig som de gir med den ene hånden, tar de med den andre. Den generelle kompensasjonsordningen dekker fra før bare en begrenset andel av virksomhetens samlede kostnader, og nå blir støttebeløpet enda mindre, sier Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Lønnsstøtten og kompensasjonsordningen har en total ramme på omkring 5 milliarder kroner.

Flere får støtte

Støtteordningene er del av en koronakrisepakke på vel 20 milliarder kroner.

Det skal også komme på plass ordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere, og de som er permitterte, på dagpenger eller arbeidsavklaringspenger.

Tuva Moflag (Ap) i arbeids- og sosialkomiteen forteller at pakken med kompensasjonsytelse til disse gruppene blir forsterket med rundt 830 millioner kroner, og forlenges ut mars.

– Kompensasjonsgraden for selvstendig næringsdrivende som var på 60 prosent, øker vi til 70 prosent i månedene januar, februar og mars.

Tuva Moflag (Ap) under onsdagens pressekonferanse om forsterkede økonomiske koronatiltak. Foto: Javad Parsa / NTB

Det skal også sørges for at de som har vært permittert flere ganger, og som derfor får redusert dagpengegrunnlag, nå vil få et tillegg på 1500 kroner i måneden.

En nyhet er at personer som har mistet retten til arbeidsavklaringspenger i løpet av det siste året, skal få lov til å søke på nytt. Her kan det komme en permanent endring.

– Regjeringen varslet i hurdalsplattformen at de som går på arbeidsavklaringspenger ikke skal miste disse avklaringspengene før de faktisk er avklart, sier Moflag.

Strømstøtte

Partiene har også blitt enige om å forsterke ordningen som skal hjelpe med de rekordhøye strømprisene.

Krisen rammer sosialt urettferdig og trenger derfor rettferdige løsninger, mener partiene.

Kompensasjonsnivået i ordningen økes fra 55 til 80 prosent på en strømpris over 70 øre/kwh. Det er i tråd med regjeringens forslag.

Flere av opposisjonspartiene mener dette ikke holder.

– Med regjeringen og SVs strømpakke vil man ikke få noe støtte for november, og bare hjelp til ca. 25 % av det regningen var på i desember. Dette er rett og slett ikke godt nok, sier Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i KrF.

KrF foreslår en makspris på strøm på 50 øre per kwt fra januar til mars.