Idrettslag og frivillige organisasjoner får egen strømpakke

Høye strømpriser har skapt problemer for flere lag og foreninger rundt om i landet. De har ikke vært omfattet av strømstøtteordningene som allerede er på plass.

De ekstra utgiftene har ført til at noen står i fare for å måtte kutte aktivitetstilbud eller øke deltakeravgiftene.

Derfor oppretter regjeringen nå en egen strømpakke for frivillige organisasjoner og idrettslag.

– Det ville gått direkte ut over fritidstilbudet for barn og unge, som allerede har ofret mye gjennom pandemien, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i pressemeldingen.

– Jeg er derfor veldig glad for at regjeringa nå lager en ordning for å gi et tilskudd som kan dekke deler av de utgiftene.

Ubyråkratisk

Ifølge regjeringen skal ordningen være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for organisasjonene.

– Det er veldig bra at regjeringen nå varsler at det kommer en ubyråkratisk ordning for å løse dette, og vi håper ordningen vil treffe de organisasjonene som nå sliter med strømkostnadene.

Det sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, i en e-post til NRK.

Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Frivillighet Norge

Samarbeidsforumet for frivillige organisasjoner har 300 medlemsorganisasjoner som sammenlagt har over 50.000 lokallag i hele Norge.

Ifølge Johnsen har organisasjonen fått flere meldinger fra medlemmer om at de høye strømprisene vil ramme aktivitetene deres.

Kommunene fordeler

Mandag varslet regjeringen at bøndene får hjelp til å komme seg gjennom strømkrisen. I dag er det frivillighetens tur.

Regjeringen opplyser at strømstøtten til lag og organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt.

Det er kommunene som deretter skal fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger.

Ordningen skal gjelde desember 2021 til mars 2022.