SV nekter å godta kutt i lønnsstøtten: – Usaklig

Ordningen med lønnsstøtte skal hjelpe bedrifter som blir rammet av koronatiltak, med å komme seg gjennom krisen.

Regjeringen foreslår å gi lønnsstøtte på 35.000 kroner per ansatt i februar, mot 40.000 kroner i januar. Samtidig foreslås det at bedrifter må ha et fall i omsetningen på 30 prosent, mot 20 prosent i januar, for å få støtte.

Det reagerer SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes kraftig på.

– Vi synes det er usaklig. Det er ingen grunn til at det skal være en annen støtte per ansatt i februar enn i januar. Det er ingen saklige grunner til det, sier han til NRK.

SV-toppen mener ordningen må være lik i januar og februar, fordi mange bedrifter, særlig innen reiseliv, vil være preget av koronatiltakene også neste måned.

– En slik endring som regjeringen foreslår, vil fort føre til at folk i stedet for å havne på lønnsstøtte og få full inntekt, blir permittert i februar, i en periode hvor man skal begynne å bygge opp igjen, sier Fylkesnes.

– Det vil være stikk i strid med intensjonen fra Stortinget.

Skal fases ut

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik i finanskomiteen forklarer regjeringens kutt i ordningen slik:

– Det ble signalisert allerede før jul at en lønnsstøtteordning er en viktig ordning, men et tiltak som man allerede varslet at det er behov for å finne plan for å fase ut og trappe ned, sier han til NRK.

– Det er det regjeringen har kommet med, forklarer Sps finanstopp på Stortinget.

Regjeringens forslag kom i en omfattende pakke med koronatiltak sist fredag.

Ordningen med lønnsstøtte har vært etterspurt av partene i arbeidslivet.

Tanken med grepet er at bedrifter skal kunne få støtte til å utbetale lønn og dermed beholde folk i jobb i krevende tider, i stedet for å måtte permittere dem.

Regjeringen anslår at ordningen koster omkring 4 milliarder kroner. Men beløpet er usikkert og beror på hvor mange bedrifter som benytter seg av den.

I dagens ordning er det krav om et omsetningsfall på 20 prosent i desember i fjor og januar i år. Men i februar oppjusteres altså dette kravet til 30 prosent.

Over 20 milliarder

I dag klokken 11 satte SV seg til forhandlingsbordet sammen med regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet på Stortinget. De tre partiene har også hatt kontakt digitalt gjennom helgen.

Målet er å lande forhandlingene allerede i midten av denne uken. Og det er ikke småtteri de tre partiene skal forhandle om:

Koronakrisepakken beløper seg totalt til vel 20 milliarder kroner, fordelt på en rekke ulike tiltak på mange ulike områder.

I tillegg til lønnsstøtteordningen er SV også opptatt av å få til forbedringer i kompensasjonsordningen for næringslivet i forhandlingene.

Her varsler SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski krav om at det ikke skal utbetales økte lederlønninger og bonuser i bedrifter som får støtte.

– Vi vil ramme inn ordningen bedre for å unngå skyhøye utbetalinger til deler av næringslivet som ikke har behov for det, og heller trygge de små og mellomstore bedriftene, sier hun til NRK.

Kaski sitter i forhandlinger med finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) og Gjelsvik fra Sp.

«Råkjør» i Stortinget

En rekke prosesser må nå kjøres i ekspressfart i Stortinget for at de som trenger støtte – enten det handler om strøm eller korona – skal få det i tide:

Finanskomiteen forhandler om den helhetlige koronakrisepakken.

De tre partiene møtes også i arbeids- og sosialkomiteen, hvor SV krever bedre ordninger for permitterte og frilansere.

I energi- og miljøkomiteen forhandles det om den siste ordningen for strømstøtte, som ble lagt fram fredag.

Den økte strømstøtten koster 3,4 milliarder kroner og må følgelig også innom finanskomiteen for godkjenning før den kan vedtas.

SV er oppgitt over det stramme forhandlingsløpet.

– Det er veldig krevende, sier Fylkesnes.

– Det er et demokratisk underskudd at det skal behandles på så utrolig kort tid, legger han til.

– Er dette en forsvarlig saksbehandling?

– Vi får se hvordan de neste dagene forløper. Skal du ha en skikkelig behandling, hvor du får belyst viktige sider og Stortinget får mulighet til å stille spørsmål ved det som er foreslått fra regjeringen, og få skikkelig svar, er det på grensen.

Forsvarer tidsplan

Allerede i midten av desember varslet regjeringen krisetiltak for å hjelpe koronarammede bedrifter og arbeidstakere. Men pakken ble altså først lagt fram sist fredag, over én måned senere.

Mandag om én uke skal både strøm- og koronastøtte være endelig vedtatt i Stortinget.

– Dårlig tid er vi vant med å ha på Stortinget. Det har vi nesten konstant, sier Aps Eigil Knutsen.

– Men de som har dårligst tid, er de som har mistet jobb og inntekt. Det er de vi er på jobb for.

– Kan dere garantere at de som venter på disse tiltakene, får pengene sine i tide?

– Vi jobber for fullt nå for å sikre at folk får tilgang til penger som Stortinget vedtar at de skal få i støtte, sier Knutsen til NRK.

Gjelsvik svarer slik på hvorfor forslagene først ble lagt fram før helgen:

– Det er nettopp for å sikre en ansvarlig saksbehandling i alle prosesser, gjennom dialog med partene og ved å lytte til innspill. Flere av sakene har vært på høring, sier han til NRK.

Gjelsvik mener de fire-fem ukene som har gått siden midten av desember har gitt Stortingets forhandlere et godt grunnlag.