Etter flere uker med nøye undersøkelser skulle konklusjonen komme. Men selv om FHI anbefaler å stanse AstraZeneca-vaksinen helt, vil regjeringen fortsatt vente med en endelig avgjørelse.

– FHI mener vaksinen bør tas ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av sjeldne, men svært alvorlige bivirkninger. FHI peker på at smittesituasjonen i Norge er under kontroll, sa helseminister Bent Høie.

Regjeringen vil likevel vente med avgjørelsen om å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet, sier helseminister Bent Høie.

Også Janssen-vaksinen settes på pause, men her er regjeringen og FHI på linje.

Ekspertutvalg skal vurdere AstraZeneca- og Janssen-vaksinen innen 10. mai.

Disse to bruker samme vaksineteknologi.

– Det er nå kun Norge og Danmark i hele EU og EØS-området som ikke bruker AstraZeneca. Hvert land må gjøre egne vurderinger. Akkurat nå er disse vurderingene annerledes i Norge og Danmark på grunn av lavt smittetrykk. sier Høie.

Ekspertutvalg skal vurdere bruken av vaksinene fra AstraZeneca og Janssen Ekspandér faktaboks * Ekspertutvalget skal gi regjeringen et bedre og bredere grunnlag for å trekke en endelig konklusjon om AstraZeneca-vaksinen skal tas ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. * Ekspertutvalgets mandat er blant annet å gjøre en helhetlig risikovurdering både på individnivå og samfunnsnivå av å ta virusvektorvaksinene i bruk. * Utvalget skal også vurdere relevante internasjonale data på bivirkninger og risiko, og vurdere bruk i ulike aldersgrupper og se på muligheten for kompenserende tiltak for å forebygge bivirkninger og sikre rask medisinsk oppfølging. * I tillegg skal de også vurdere tilliten til vaksineprogrammet og befolkningens ønske om å få de ulike vaksinene. * På bakgrunn av dette skal utvalget gi regjeringen en anbefaling om hvordan virusvektorvaksiner som det europeiske legemiddelbyrået EMA har godkjent bør brukes i Norge. Fristen er 10. mai. * Lars Vorland skal lede utvalget, han er utdannet lege og har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi. Han har blant annet vært direktør ved smitteverndivisjonen i FHI, administrerende direktør i Helse nord og leder av Beslutningsforum for nye metoder.

– Ikke godt nok grunnlag

Helseministeren påpeker at FHI har en uavhengig rolle. De skal komme med uavhengige vurderinger selv om det ikke er i tråd med politiske mål eller ønsker.

Høie forklarer hvorfor regjeringens utsetter en endelig avgjørelse.

– Jeg er i likhet med FHI bekymret for de alvorlige bivirkningene som kan knyttes til vaksinen. Jeg er også bekymret for en utsettelse av vaksinering og hvilke konsekvenser det kan få for gjenåpningen av det norske samfunnet. Regjeringen mener derfor vi ikke har godt nok grunnlag nå for å trekke en endelig konklusjon til at vaksinen skal trekkes ut av det norske vaksinasjonsprogrammet nå, sier Høie.

Vaksinen ble stanset 11. mars etter sjeldne tilfeller av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater.

Norge har rundt 180.600 AstraZeneca-doser på lager. 52.800 av dem har utløpsdato til 30. juni, mens resten utløper 30. juli.

– Sier vi nei til AstraZeneca, vil det ha noe å si for vår vurdering av Janssen-vaksinene som bygger på samme teknologi. Da risikerer vi å ikke vaksinere alle over 18 år i løpet av sommeren. Da kan det hende at vi må leve lenger med strenge tiltak og fare for nye utbrudd, argumenterer Høie.

Han sier Norge bør vente på flere resultater fra forskningen, og være åpne for at det kan føre til at vaksinene kan tas i bruk

Får tilbud om annen vaksine

Personer som har fått en dose med AstraZeneca får tilbud om andre dose med en annen vaksine, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

FHI skal gi en anbefaling om videre vaksinasjon av denne gruppen om kort tid.

– Vi kommer tilbake med konkret informasjon om når og hvordan de som har fått første dose skal få andre dose. Én dose gir god beskyttelse mot covid-19 i minst 12 uker, sier Bukholm.

Vaksinasjonen kan forsinkes sju uker

Folkehelseinstituttet anslår at fravær av AstraZeneca-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet vil innebære en forsinkelse på omtrent to uker.

Ved å ikke benytte Janssen-vaksinen, vil vaksinasjonsprogrammet forsinkes med opptil sju uker for enkelte aldersgrupper.

VILLE HA FULL STOPP: Smitteverndirektør Geir Bukholm og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet. Foto: Berit Roald / NTB

FHI ville fjerne AstraZeneca-vaksinen

Siden AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause 11. mars har Folkehelseinstituttet sammen med andre eksperter vurdert videre bruk av AstraZeneca-vaksine i Norge.

FHI mener det er større risiko knyttet til AstraZeneca-vaksinen enn av covid-19-sykdom i Norge.

– Siden det er få som dør av covid-19 i Norge, så vil risikoen for å dø ved å la seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen være større enn risikoen for å dø av sykdommen, særlig for yngre personer, sier Bukholm.

Les mer om vurderingen til FHI her

Han sier de er sikrere nå enn da vaksinen ble satt på pause.

– Det er nå betydelig mer kunnskap om sammenhengen mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne og alvorlige hendelsene med lave blodplater, blodpropper og blødninger, enn da Norge valgte å sette videre bruk av AstraZeneca-vaksinen på pause i mars, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet.

Bukholm påpeker at det ikke har vært en lett anbefaling. Anbefalingen har direkte konsekvens for når risikogruppene kan få koronavaksine og dermed beskyttelse, og samtidig har den innvirkning på når en kan gjennomføre lettelser av smitteverntiltakene.

Men regjeringen har altså valgt å avvente en slik avgjørelse.

Vurderer endringer også for andre vaksiner

Regjeringen forbereder seg også på at vaksineprogrammet skal kunne gå sin gang uten vaksinene fra AstraZeneca og Janssen.

– FHI vurderer nå om intervallet mellom første og andre dose på vaksinene fra Moderna og Pfizer kan forlenges fra seks til tolv uker. De som har fått første dose er godt beskyttet mot covid-19. Dersom intervallet for andre dose kan forlenges, får vi vaksinert flere raskere, sier Høie.

Danmark vraket vaksinen

På pressekonferansen onsdag bekreftet den danske Sundhedsstyrelsen at Danmark vraker vaksinen.

Det danske legemiddelverkets vurdering er at det er best å stoppe bruken av vaksinen, blant annet på grunn av at smittetrykket i Danmark er under kontroll.

– Den avgjørelsen som er blitt gjort i Danmark betyr ikke at Lægemiddelstyrelsen er uenig med EMA, sa Erichsen.

Torsdag kom det fram at regjeringen i Danmark vil undersøke muligheten for at folk likevel skal kunne si ja til AstraZeneca-vaksinen, skriver dansk TV2.

Meldingen fra regjeringen kom etter kritikk fra flere partier som var kritiske til beslutningen om å vrake vaksinen.