Tidlegare i dag melde danske TV 2 og avisa Politiken at dei erfarte at koronavaksinen AstraZeneca blir fjerna frå det danske vaksinasjonsprogrammet.

På pressekonferansen i dag bekrefta den danske Sundhetsstyrelsen at dei skrotar vaksinen. Direktør Søren Brostrøm starta pressekonferansen med å seia at vaksinen no er ute av det danske vaksinasjonsprogrammet.

– AstraZeneca er ein effektiv vaksine, men det er opp til einskilde land om dei vil bruka vaksinen, seier sjef i det danske legemiddelverket Tanja Lund Erichsen.

Det danske legemiddelverket si vurdering, er at det på bakgrunn av blant anna smittetrykket i Danmark er best å stoppa med bruken av vaksinen.

– Den avgjerda som er blitt gjort i Danmark betyr ikkje at Lægemiddelstyrelsen er ueinig med EMA, seier Tanja Erichsen.

To særlege tilfelle

Ho opplyser at Danmark er det første landet som droppar AstraZeneca-vaksinen heilt.

Det er ca 149.000 personar som har fått første dose av vaksinen. Dei vil seinare få tilbod om ein annan type vaksine, opplyser Sundhetsstyrelsen i ei pressemelding.

Danmark stansa bruk av koronavaksinen 11. mars etter at ei kvinne døydde med blodpropp.

– Det er framleis to tilfelle av uvanlege sjukdomsforløp i Danmark etter bruk av AstraZeneca-vaksinen, seier Erichsen.

Ho opplyser at dei no har eit namnet på sjukdomsforløpet.

– Namnet er VITT, opplyser Erichsen.

Eigentleg skulle dei koma med ein konklusjon på vaksinen 25. mars, men bestemte seg for å utvida pausen med tre veker for å undersøka rapportane om alvorlege biverknader frå vaksinen. Også FHI bestemte seg for å utsetja avgjerda om vidare bruk av vaksinen.

EU fornyar ikkje vaksinekontraktar

Sverige, Finland og Island har tatt opp att vaksineringa med AstraZeneca-vaksinen, men tilbyr berre vaksinen til eldre personar.

EMA, det europeiske legemiddeltilsynet, anbefalte at sjeldne blodpropptilfelle, i samanheng med låge blodplateverdiar, skulle førast opp på lista over sjeldne biverknadar. Samstundes sa dei også at fordelane av vaksinen er større enn ulempene.

I dag blei det også kjend at EU-kommisjonen ikkje vil forlenga kontraktane med AstraZeneca og Johnson & Johnson om levering av koronavaksinar. Det fekk avisa La Stampa opplyst av kjelder i helsedepartementet i Italia.

– Vil bli tatt med i vurderinga

I morgon, 15. april, skal FHI saman med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) koma med sin konklusjon om AstraZeneca-vaksinen.

Pressekontakt i FHI seier at alt av informasjon blir tatt med i vurderinga, men at konklusjonen til Danmark ikkje vil ha ei avgjerande tyding.